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Лукашенко призвал правительство не баловаться с акцизами на спиртное
27.12.2016 09:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал чиновников не допустить трагедии подобной той, что произошла в Иркутске, когда концентратом для ванн "Боярышник" отравились десятки людей. Требование прозвучало на совещании, где глава государства обсуждал с представителями власти в том числе и вопросы безопасности в период рождественских и новогодних праздников.
© Sputnik Владимир Смирнов
"И смотрите, чтобы не произошло как в России. Они начали поднимать
В декабре в российском Иркутске от употребления внутрь концентрата для ванн "Боярышник", который содержал метиловый спирт, умерли более 70 человек.
Ранее Лукашенко уже высказывался об опасности чрезмерного повышения акцизов: в августе на совещании по вопросам производства и оборота алкогольной продукции требовал до конца года навести жесткий порядок в этой сфере: защитить внутренний рынок от контрафактной продукции из России и других стран, которые "задавили страну" и придерживаться взвешаной акцизной политики.
"Акцизы привели к увеличению цены и вкупе с контрафактом к снижению спроса на эту продукцию, а значит, потере бюджета", — отметил президент. В ходе августовского совещания Лукашенко потребовал "разобраться с алкогольной отраслью" и защитить как белорусских производителей, так и потребителей.
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Президент Беларуси прокомментировал массовое отравление людей концентратом для ванн "Боярышник" в Иркутске.
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