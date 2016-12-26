МИНСК, 27 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал чиновников не допустить трагедии подобной той, что произошла в Иркутске, когда концентратом для ванн "Боярышник" отравились десятки людей. Требование прозвучало на совещании, где глава государства обсуждал с представителями власти в том числе и вопросы безопасности в период рождественских и новогодних праздников.



© Sputnik Владимир Смирнов Санслужба Беларуси ищет в магазинах "Боярышник" для ванн

"И смотрите, чтобы не произошло как в России. Они начали поднимать акцизы на алкоголь , сделали заоблачные цены на спиртные напитки, и люди начинают пить бормотуху, как это было у нас в советские времена", - сказал президент, имея ввиду массовое отравление концентратом для ванн "Боярышник" в Иркутске.

В декабре в российском Иркутске от употребления внутрь концентрата для ванн "Боярышник", который содержал метиловый спирт, умерли более 70 человек.

Ранее Лукашенко уже высказывался об опасности чрезмерного повышения акцизов: в августе на совещании по вопросам производства и оборота алкогольной продукции требовал до конца года навести жесткий порядок в этой сфере: защитить внутренний рынок от контрафактной продукции из России и других стран, которые "задавили страну" и придерживаться взвешаной акцизной политики.

"Акцизы привели к увеличению цены и вкупе с контрафактом к снижению спроса на эту продукцию, а значит, потере бюджета", — отметил президент. В ходе августовского совещания Лукашенко потребовал "разобраться с алкогольной отраслью" и защитить как белорусских производителей, так и потребителей.

Касаясь обеспечения безопасности в период новогодних праздников на совещании в понедельник Лукашенко также призвал вертикаль "сделать все, чтобы на улицах было спокойно, чтобы люди провели нормально праздник".