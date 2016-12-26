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Лукашенко: Беларусь и Украина выстроили открытые и прочные отношения

27.12.2016 09:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления президенту Украины Петру Порошенко по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

Лукашенко: Беларусь и Украина выстроили открытые и прочные отношения
© Sputnik / Виктор Толочко
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Дипломатические отношения между странами были установлены 17 декабря 1991 года.

"За период независимости нашим государствам удалось выстроить прочную и всеобъемлющую систему двустороннего сотрудничества, основанную на открытости, доверии и равноправном взаимодействии", — говорится в поздравлении Лукашенко.

Президент Беларуси также выразил убеждение, что белорусско-украинские связи будут крепнуть и впредь, а также развиваться на благо народов обеих стран.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский лидер направил поздравление руководству Украины с 25-летием установления дипломатических отношений между странами.

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