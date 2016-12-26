МИНСК, 26 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления президенту Украины Петру Порошенко по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.



© Sputnik / Виктор Толочко Посол РБ в Киеве: Лукашенко и Порошенко договорились о личной встрече

Дипломатические отношения между странами были установлены 17 декабря 1991 года.

"За период независимости нашим государствам удалось выстроить прочную и всеобъемлющую систему двустороннего сотрудничества, основанную на открытости, доверии и равноправном взаимодействии", — говорится в поздравлении Лукашенко.

Президент Беларуси также выразил убеждение, что белорусско-украинские связи будут крепнуть и впредь, а также развиваться на благо народов обеих стран.