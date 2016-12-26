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Дворкович рассказал о разногласиях с Беларусью по газу

27.12.2016 09:46 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек — Sputnik. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович рассказал, что между РФ и Беларусью по-прежнему сохраняются разногласия относительно цены на газ: Москва настаивает на соблюдении условий контракта, Минск уверен, что "голубое топливо" должно стоить дешевле, сообщает РИА Новости.

Дворкович рассказал о разногласиях с Беларусью по газу
© Sputnik Виталий Тимкив
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Спор возник из-за разного понимания того, как должна формироваться текущая цена на газ. В Беларуси полагают, что на фоне мирового падения цен на энергоносители справедливой ценой будет 73 доллара за 1 тысячу кубометров российского газа. Российские партнеры с этой цифрой не согласились и напомнили, что по действующему контракту на 2015-2016 годы цена для Беларуси составляет 132 доллара за 1 тысячу кубометров. Еще одним аргументом белорусской стороны в пользу снижения цены на газ была необходимость учитывать в вопросах ценообразования интеграционную составляющую. Беларусь интересует не столько цена на газ, сколько разница в ценах в странах.

"Пока есть разногласия: белорусские партнеры интерпретируют определенные нормы соглашения (о переходе на общий рынок газа — Sputnik) таким образом, что цены на газ должны быть ниже, чем записано в контракте. Мы не согласны и настаиваем на полном исполнении контракта", — сказал Дворкович.

Ранее в декабре он сообщил, что российское правительство получило и обсуждает предложения Беларуси по газовому вопросу. При этом он отметил, что Россия все еще ожидает оплаты долга. Он составляет 281 миллион долларов и образовался из-за того, что Минск недоплачивал за поставленный газ, считая контрактную цену несправедливой.

По словам вице-премьера, отношения с Беларусью в части поставок газа и нефти строятся непросто.

"Но их надо рассматривать в более широком контексте, а не только в части споров относительно контрактных цен и условий поставок. Мы живем в Союзном государстве, у нас формируются элементы Евразийского экономического союза, в том числе лидеры стран подписали соглашения о переходе в 2019 году на общий рынок электроэнергии, в 2025 году — на общий рынок газа. Мы обсуждаем будущее, а не какой-то один период", — отметил он.

По словам Дворковича, дискуссия идет не только о 2017 годе, но и о том, что будет дальше. "Потому что для наших друзей важно понимание этого долгосрочного периода. Но оно зависит в том числе от того, что будет происходить на нашем внутреннем рынке газа. Это тоже предмет серьезного обсуждения, которое мы ведем с нефтегазовыми компаниями. Если примем решение о более свободных условиях ценообразования на рынке газа, то надо будет менять межправительственное соглашение, так как в нем содержится привязка к регулируемым ценам", — сказал он.

Российская сторона всегда заявляла, что будет постепенно отказываться от экспортных пошлин на нефть, напомнил вице-премьер. "Но когда это произойдет, мы не знаем. А так как этих пошлин нет во взаимоотношениях с Беларусью, то их наличие для других стран белорусской стороне в плюс, и они опасаются быстрых изменений. Будем исходить из собственных национальных интересов, которые во многих вещах совпадают с интересами наших общих интеграционных формирований с другими странами, в том числе и с Беларусью", — сказал Дворкович.

 
Теги: Минск
 
 
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Москва все еще ждет, пока Минск рассчитается с долгом в 281 миллион долларов, образовавшимся из-за недоплаты за ранее поставленный газ.

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