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Лукашенко уверен, что белорусско-украинские связи будут крепнуть
27.12.2016 10:36 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 27 декабря. Александр Лукашенко поздравил президента Украины Петра Порошенко с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.
Лукашенко выразил убеждение в том, что "братские белорусско-украинские связи будут крепнуть и развиваться на благо народов обеих стран".
Посольство Украины в Беларуси начало работать 30 июня 1992 года. В настоящее время его возглавляет временный поверенный Валерий Джигун. Украинское диппредставительство в Минске работает без посла уже более полутора лет. Михаил Ежель, который занимал эту должность, был уволен в мае 2015 года. В Украине он обвиняется в нанесении государству ущерба более чем на 42 млн гривен (около 1,6 млн долларов) в бытность министром обороны в правительстве Виктора Януковича.
Алексей Александров, БелаПАН.
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Минск, 27 декабря. Александр Лукашенко поздравил президента Украины Петра Порошенко с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. ...
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