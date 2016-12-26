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Лукашенко уверен, что белорусско-украинские связи будут крепнуть

27.12.2016 10:36 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 27 декабря. Александр Лукашенко поздравил президента Украины Петра Порошенко с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

"За период независимости нашим государствам удалось выстроить прочную и всеобъемлющую систему двустороннего сотрудничества, основанную на открытости, доверии и равноправном взаимодействии", — цитирует текст поздравления пресс-служба президента Беларуси.

Лукашенко выразил убеждение в том, что "братские белорусско-украинские связи будут крепнуть и развиваться на благо народов обеих стран".

Дипломатические отношения между Беларусью и Украиной были установлены 27 декабря 1991 года. Белорусское посольство в Украине функционирует с октября 1993 года. С 1 сентября 2016 года послом Беларуси в Украине является Игорь Сокол.

Посольство Украины в Беларуси начало работать 30 июня 1992 года. В настоящее время его возглавляет временный поверенный Валерий Джигун. Украинское диппредставительство в Минске работает без посла уже более полутора лет. Михаил Ежель, который занимал эту должность, был уволен в мае 2015 года. В Украине он обвиняется в нанесении государству ущерба более чем на 42 млн гривен (около 1,6 млн долларов) в бытность министром обороны в правительстве Виктора Януковича.


Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 27 декабря. Александр Лукашенко поздравил президента Украины Петра Порошенко с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. ...

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