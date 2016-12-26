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Эксперт: курс Трампа столкнется с жестким сопротивлением
27.12.2016 14:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек — Sputnik, Мария Шелудякова. Первый чернокожий президент США легализовал однополые браки, провел реформу здравоохранения, установил дипломатические отношения с Кубой и побывал в Хиросиме. Имя Барака Обамы останется в истории, однако запомнят и откровенные провалы: во время его президентства мир узнал об американской программе слежки, а госдолг достиг рекордных объемов.
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Мир давно не однополярный
Президент, получивший Нобелевскую премию мира, так и не смог завершить доставшиеся в наследство от предыдущей администрации войны в Афганистане и Ираке —американские военнослужащие до сих пор находятся в этих странах. Более того, Обама объявил новую "войну против терроризма".
Директор Института США и Канады РАН, член-корреспондент РАН Сергей Рогов в интервью Sputnik подвел итоги президентства Барака Обамы и сделал прогноз, как будут развиваться отношения России, Китая, стран СНГ и США после официального вступления в должность Дональда Трампа.
- По вашему мнению, США до сих пор стремятся установить однополярный мир?
- Происходящее в США чрезвычайно интересно и важно, учитывая роль Вашингтона на мировой арене. В годы холодной войны, во время глобального противоборства двух сверхдержав, штаты были главным соперником России. После распада СССР американская элита попыталась консолидировать однополярный мир, но эта идея с треском провалилась.
Мир становится многополярным, и перед США стоит задача приспособиться к этому многополярному миру, сохранив американское лидерство. Вашингтону не хватает ресурсов для того, чтобы быть единственной сверхдержавой. Кроме того, в США обострились внутренние проблемы, особенно после великой рецессии 2008-2009 годов.
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- Каким мир запомнит 44-го президента Соединенных Штатов Барака Обаму?
- После начала войн в Афганистане и Ираке, произошло перенапряжение сил. Восемь лет назад, когда Обама победил на президентских выборах, складывалось впечатление, что он это понимает. Казалось, что президент постарается внести коррективы, которые позволят США отступить без паники на заранее заготовленные позиции, если выражаться военной терминологией, и таким образом сохранить американское лидерство. Но это у него не получилось — он пытался, но не справился с этой задачей. В последний год пребывания у власти президент становится "хромой уткой" — так в США называют тех, кто по истечении срока должен уйти в отставку.
Обама не смог завершить войны в Афганистане и Ираке, не смог остановить рост могущества Китая, не справился с Россией, когда Москва начала демонстрировать, что не согласна играть по американским правилам и будет проводить самостоятельную линию.
Но и внутри страны — ему не удалось восстановить серьезный рост американской экономики после великой рецессии. Сейчас экономика растет, но движется вперед очень небольшими шагами — 1-2% в год, а это ерунда. Резко ухудшилось социально-экономическое положение американского среднего класса. Как выяснилось, нерешенными оказались расово-этнические проблемы: американское общество расколото. Обама говорил, что он будет президентом всех американцев, но не получилось. Раскол очень глубокий.
Обама не оправдал надежд
- Так какой багаж оставляет после себя Барак Обама?
- Сегодня США все меньше способны воздействовать на то, что происходит в мире. Обама, как оказалось, неожиданно для него самого, не смог перевести приоритеты на невоенные методы влияния. Президент оказался заложником ставки на военную силу. Он мог закончить войны в Афганистане и Ираке, но наоборот, втянул страну в другие военные конфликты. Обама завершает свое пребывание у власти, не оправдав ни надежды американского общества, ни свои собственные надежды.
© REUTERS Carlos Barria
Однако окончательный вывод в отношении Барака Обамы делать пока рано, потому что избрание Трампа создает принципиально новую ситуацию. К действующему президенту сейчас относятся лучше, чем несколько лет назад, из-за нынешней избирательной кампании. Появились два кандидата, которые настолько не вызывали у американцев энтузиазма, что на их фоне Обама выглядел очень даже ничего. В последние несколько месяцев его рейтинг популярности зашкаливал за 50%, что довольно редко случается.
И это при том, что список достижений Барака Обамы выглядит совсем не впечатляющим. Сюда, в том числе, входит и начало новой холодной войны между США и Россией. Последние три года администрация Обамы ведет, на мой взгляд, холодную войну против России. Однако это не глобальный, не идеологический конфликт. Россия все-таки не проповедует коммунистическую идеологию. Но, тем не менее, — пропаганда, прекращение нормального политического диалога, разрыв экономических связей по всем ключевым направлениям и возобновление гонки вооружений.
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