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Глава МИД Польши: Если Минск заинтересован в развитии диалога, мы вместе будем решать, как строить европейский путь
27.12.2016 14:19 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 27 декабря. Активизация польской политики в отношении Беларуси произошла в том числе из-за событий в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковски в интервью изданию
"Мы сделали выводы из украинской ситуации, — сказал он. — Украинцы вышли на улицу, чтобы протестовать против отказа от проевропейского курса президента Виктора Януковича. Но политика — это искусство выбора между разными вариантами. Отсутствие выбора приводит к утрате независимости. Мы выступаем за суверенитет Беларуси, как и за суверенитет и территориальную целостность Украины".
По словам Ващиковского, есть сигналы того, что "у белорусской стороны есть необходимость в расширении пространства для политического маневра, возможности выбора и укрепления суверенитета".
"Мы предоставляем такую возможность, — сказал он. — Мы действуем совместно с госпожой Могерини (глава Службы внешних действий ЕС Федерика Могерини. — БелаПАН.). В наших переговорах с Беларусью мы действуем от имени Европы. Когда белорусская сторона будет заинтересована в развитии такого диалога, мы вместе будем решать, как построить этот европейский путь".
"Мы не хотим действовать против кого-то, но хотим работать на общее благо", — подчеркнул глава польского МИД.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Глава МИД Польши: Если Минск заинтересован в развитии диалога, мы вместе будем решать, как строить европейский путь
Минск, 27 декабря. Активизация польской политики в отношении Беларуси произошла в том числе из-за событий в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Польши...
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