﻿ Глава МИД Польши: Если Минск заинтересован в развитии диалога, мы вместе будем решать, как строить европейский путь. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Глава МИД Польши: Если Минск заинтересован в развитии диалога, мы вместе будем решать, как строить европейский путь

27.12.2016 14:19 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 27 декабря. Активизация польской политики в отношении Беларуси произошла в том числе из-за событий в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковски в интервью изданию "Польский дипломатический обзор".

"Мы сделали выводы из украинской ситуации, — сказал он. — Украинцы вышли на улицу, чтобы протестовать против отказа от проевропейского курса президента Виктора Януковича. Но политика — это искусство выбора между разными вариантами. Отсутствие выбора приводит к утрате независимости. Мы выступаем за суверенитет Беларуси, как и за суверенитет и территориальную целостность Украины".

По словам Ващиковского, есть сигналы того, что "у белорусской стороны есть необходимость в расширении пространства для политического маневра, возможности выбора и укрепления суверенитета".

"Мы предоставляем такую возможность, — сказал он. — Мы действуем совместно с госпожой Могерини (глава Службы внешних действий ЕС Федерика Могерини. — БелаПАН.). В наших переговорах с Беларусью мы действуем от имени Европы. Когда белорусская сторона будет заинтересована в развитии такого диалога, мы вместе будем решать, как построить этот европейский путь".

"Мы не хотим действовать против кого-то, но хотим работать на общее благо", — подчеркнул глава польского МИД.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 27 декабря. Активизация польской политики в отношении Беларуси произошла в том числе из-за событий в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Польши...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Эксперт: курс Трампа столкнется с жестким сопротивлением
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика