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Группа "За демократическую Беларусь" создана в сейме Литвы нового созыва

27.12.2016 17:04 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 27 декабря. В сейме Литвы нового созыва создана группа "За демократическую Беларусь".

В нее вошли 18 депутатов из разных фракций, сообщил БелаПАН председатель Объединенной гражданской партии (ОГП) Анатолий Лебедько. "Группа создана и функционирует уже больше недели. Вчера (26 декабря. — БелаПАН.) я разговаривал об этом с ее руководителем Лауринасом Кащунасом", — сказал политик.

По его словам, среди участников группы представители как правящей коалиции, так и коалиции консерваторов, находящейся в оппозиции, например бывшие премьер-министры Литвы Андрюс Кубилюс и Гедиминас Киркилас, экс-министры обороны Раса Юхнявичене и иностранных дел Аудронюс Ажубалис. "В группу входят те, для кого ценности — это не набор слов, а позиция и действия. Есть целый ряд вопросов, по которым мы можем эффективно взаимодействовать и сотрудничать, начиная от атомной станции до приграничного движения", — отметил Лебедько.

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Виталий Рымашевский в комментарии БелаПАН подчеркнул важность преемственности в деятельности группы "За демократическую Беларусь" в литовском сейме прошлого и действующего созывов. "У нас есть тесные партнерские связи с партией "Союз Отечества — Литовские христианские демократы". Сейчас она находится в оппозиции, но важно, что в состав группы пришли и представители правящей коалиции, в том числе депутаты, впервые избранные в сейм. Мы ждем от представителей группы живого, активного диалога и надеемся на организацию совместных мероприятий", — сказал политик.

Руководитель группы "За демократическую Беларусь" Лауринас Кащунас заявил, что она открыта для сотрудничества и взаимодействия с гражданским обществом Беларуси. "Для Литвы жизненно важно видеть Беларусь не просто соседом, а демократической независимой страной. Мы разделяем оценки, сделанные миссией БДИПЧ ОБСЕ касательно итогов парламентской кампании в Беларуси. К сожалению, в Беларуси нет легитимного парламента, но мы готовы взаимодействовать с теми, для кого выборы — это ценность", — цитирует Кащунаса сайт ОГП.

Решение создать в сейме нового созыва группу "За демократическую Беларусь" было принято 11 ноября в Вильнюсе по итогам консультаций представителей белорусских оппозиционных организаций и литовских парламентариев.
Алексей Александров, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 27 декабря. В сейме Литвы нового созыва создана группа "За демократическую Беларусь". В нее вошли 18 депутатов из разных фракций, сообщил БелаПАН...

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