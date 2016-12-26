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Группа "За демократическую Беларусь" создана в сейме Литвы нового созыва
27.12.2016 17:04 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 27 декабря. В сейме Литвы нового созыва создана группа "За демократическую Беларусь".
Сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Виталий Рымашевский в комментарии БелаПАН подчеркнул важность преемственности в деятельности группы "За демократическую Беларусь" в литовском сейме прошлого и действующего созывов. "У нас есть тесные партнерские связи с партией "Союз Отечества — Литовские христианские демократы". Сейчас она находится в оппозиции, но важно, что в состав группы пришли и представители правящей коалиции, в том числе депутаты, впервые избранные в сейм. Мы ждем от представителей группы живого, активного диалога и надеемся на организацию совместных мероприятий", — сказал политик.
Руководитель группы "За демократическую Беларусь" Лауринас Кащунас заявил, что она открыта для сотрудничества и взаимодействия с гражданским обществом Беларуси. "Для Литвы жизненно важно видеть Беларусь не просто соседом, а демократической независимой страной. Мы разделяем оценки, сделанные миссией БДИПЧ ОБСЕ касательно итогов парламентской кампании в Беларуси. К сожалению, в Беларуси нет легитимного парламента, но мы готовы взаимодействовать с теми, для кого выборы — это ценность", — цитирует Кащунаса сайт ОГП.
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Минск, 27 декабря. В сейме Литвы нового созыва создана группа "За демократическую Беларусь". В нее вошли 18 депутатов из разных фракций, сообщил БелаПАН...
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