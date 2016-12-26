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Председатель Госпогранкомитета Мальцев отправлен в отставку по возрасту
27.12.2016 17:51 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 27 декабря. Леонид Мальцев освобожден от должности председателя Государственного пограничного комитета и уволен с военной службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 27 декабря, сообщила пресс-служба президента.
29 августа Мальцеву исполнилось 67 лет. Госпогранкомитет он возглавил 2 ноября 2013 года. В 1995—1996 и 2001—2009 годах был министром обороны. 1 ноября 1996 года был со скандалом уволен с должности министра — "за проступок, дискредитирующий воинское звание офицера (появление в общественном месте в нетрезвом состоянии)".
В 2009—2013 годах был госсекретарем Совета безопасности.
БелаПАН.
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Минск, 27 декабря. Леонид Мальцев освобожден от должности председателя Государственного пограничного комитета и уволен с военной службы в отставку по возрасту с...
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