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Председатель Госпогранкомитета Мальцев отправлен в отставку по возрасту

27.12.2016 17:51 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 27 декабря. Леонид Мальцев освобожден от должности председателя Государственного пограничного комитета и уволен с военной службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 27 декабря, сообщила пресс-служба президента.

29 августа Мальцеву исполнилось 67 лет. Госпогранкомитет он возглавил 2 ноября 2013 года. В 1995—1996 и 2001—2009 годах был министром обороны. 1 ноября 1996 года был со скандалом уволен с должности министра — "за проступок, дискредитирующий воинское звание офицера (появление в общественном месте в нетрезвом состоянии)".

В 2009—2013 годах был госсекретарем Совета безопасности.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 27 декабря. Леонид Мальцев освобожден от должности председателя Государственного пограничного комитета и уволен с военной службы в отставку по возрасту с...

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