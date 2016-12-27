Александр Лукашенко отказался ехать на подписание Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, что не помешало подписать документ остальным участникам интеграционного образования. Эксперты считают, что причина этого в разногласиях между руководством Беларуси и России, но мосты Москва и Минск пока не сжигают.

Лидеры стран ЕАЭС подписали новую редакцию Таможенного кодекса

26 декабря лидеры четырех стран ЕАЭС подписали новую редакцию Таможенного кодекса. В церемонии приняли участие президенты России Владимир Путин, Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, Казахстана Нурсултан Назарбаев и Армении Серж Саргсян. В этом комплекте не хватает только белорусского официального лидера Александра Лукашенко.

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза сменит аналогичный кодекс Таможенного союза, принятого семь лет назад. Работа над документом шла с 2013 года. По официальным данным, документ заложит основу для перехода к единому таможенному регулированию в рамках ЕАЭС.

После того, как кодекс начнет действовать, Евразийская экономическая комиссия получит возможность определять единые верхние границы беспошлинной торговли. В свою очередь страны смогут устанавливать более низкие нормы беспошлинного ввоза на национальном уровне в международных почтовых отправлениях и экспресс-перевозчиками.

Планируется, что через год после вступления в силу нового Таможенного кодекса начнется постепенное снижение порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов: сначала до 500 евро, потом до 200 евро.

Предполагается, что Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу 1 июля 2017 года.

Лукашенко не поехал

Александр Лукашенко на саммит не приехал по неизвестным причинам. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил журналистам, что белорусская сторона уведомила о неучастии Лукашенко в мероприятиях. И это все.

Комментировать причины неявки главы Беларуси Песков отказался. «Нам некорректно было бы говорить о причинах, все-таки это должна делать пресс-служба президента Беларуси», — цитирует его БелаПАН .

Песков заявил, что отсутствие Лукашенко не помешает обсуждению. «Все документы, которые сегодня будут подписываться, они ранее были полностью согласованы в ходе коллегии с нашими белорусскими партнерами», — сказал пресс-секретарь Путина.

Москва рассчитывает, что даже если официальный лидер Беларуси не явился на заседание, документы он все равно подпишет, сидя в «красном доме» на Карла Маркса.

«Подписанные документы далее просто будут направлены в Минск с тем, чтобы Александр Григорьевич смог их там подписать», — пояснил чаяния Кремля пресс-секретарь Путина.

«Вы знаете, что Беларусь была, есть и продолжает оставаться нашим ближайшим союзником, у нас Союзное государство, — приводит РИА «Новости» слова Пескова. — Это один из очень важных наших партнеров во всех международных делах, в торгово-экономическом сотрудничестве».

Защитить национальные интересы

Косвенно объяснить причины неявки Лукашенко может совещание, которое он провел чуть более чем две недели назад. Там он потребовал соблюдения национальных интересов страны при принятии Таможенного кодекса ЕАЭС, объективно оценить Таможенный кодекс, «взвесить все за и против, просчитать последствия и возможные риски».

«Несмотря на положительные отзывы государственных органов, научных организаций, у меня возникает ряд вопросов с точки зрения соблюдения в представленном документе национальных интересов», — заявил официальный лидер.

По его словам, «если основные игроки нашего экономического союза — Россия и Казахстан — могут где-то на что-то закрыть глаза и рукой махнуть (у них денег немерено, знаете от чего), то у нас таких шальных денег нет». «Мы зарабатываем своими мозгами и руками эти деньги», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский официальный лидер напомнил, что результаты работы экономики Беларуси в рамках ЕАЭС — печальны: «падение товарооборота в союзе — около 40% в прошлом году, в этом году — около 15%».

Кстати, Таможенный кодекс Таможенного союза белорусский руководитель подписал с пятидневным опозданием.

Несожженные мосты

«Довольно любопытно выглядит ситуация с отсутствием президента Беларуси Александра Лукашенко на прошедших в Санкт-Петербурге саммитах Евразийского экономического союза и ОДКБ», — прокомментировал БДГ ситуацию политический обозреватель Павлюк Быковский.

По его словам, «в чехарде интеграционных новообразований на постсоветском пространстве сам черт ногу сломит — Таможенный союз превращается в ЕврАзЭС, ЕврАзЭС с подписанием таможенного договора превращается в ЕАЭС...»

«В официальной справке на сайте президента РФ сказано, что членами ЕАЭС являются Армения, Беларусь, Казахстан и Россия. При этом Беларусь не явилась на подписание новой редакции Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, зато в церемонии принял участие лидер Кыргызстана. Это чтобы сумма участников не менялась?» — спросил эксперт.

Он отметил, что хотя Лукашенко пока не прокомментировал свое отсутствие на саммите, но, как свидетельствует опыт (однажды белорусский лидер уже отказывался участвовать в аналогичном саммите из-за «молочной войны»), «можно ожидать довольно скорого опубличивание его позиции».

«Впрочем, одновременно с отказом участвовать в саммите, Александр Лукашенко распорядился о присоединении Беларуси к российскому трауру по жертвам авиакатастрофы, что не позволит всерьез использовать демарш как пример недружественных действий в отношении союзника», — считает Быковский.

Он напомнил, что ЕАЭС критиковал не только сам Лукашенко на совещании, но и 26 декабря председатель Палаты представителей Беларуси Владимир Андрейченко, который участвовал в работе Парламентского собрания Союза Беларуси и России — «и это не могло быть его личной инициативой».

По словам Андрейченко, в двух странах много говорится об укреплении торгово-экономического сотрудничества, необходимости роста взаимного товарооборота, устранении барьеров в двусторонней торговле, создании равных условий для субъектов хозяйствования, совместных импортозамещающих производств, реализации согласованных сельскохозяйственной и промышленной политик.

«Но на самом деле принимаются протекционистские решения, которые противоречат законодательной базе Союзного государства и Евразийского экономического союза, — цитирует Б ел ТА Владимира Андрейченко. — Причем это делается практически регулярно».

Обратил внимание Быковский и на то, что белорусские государственные СМИ демонстративно не заметили проигнорированные Александром Лукашенко питерские саммиты.

«Я считаю, что происходящее является проявлением сильно возросших противоречий между белорусским и российским руководством – в первую очередь в экономической сфере. При этом стороны не сжигают мосты, прекрасно понимая, что им рано или поздно придется договариваться», — заключил эксперт.