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Обзор важнейших событий 27 декабря 2016 года
27.12.2016 23:00 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 27 декабря. Леонид Мальцев освобожден от должности председателя Государственного пограничного комитета и уволен с военной службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. 29 августа Мальцеву исполнилось 67 лет. Госпогранкомитет он возглавил 2 ноября 2013 года. В 1995—1996 и 2001—2009 годах был министром обороны. 1 ноября 1996 года был со скандалом уволен с должности министра — "за проступок, дискредитирующий воинское звание офицера (появление в общественном месте в нетрезвом состоянии)". В 2009—2013 годах был госсекретарем Совета безопасности.
Либерально-демократическая партия считает необходимым сократить все должности заместителей председателей организаций по идеологии, заявил первый заместитель председателя ЛДП Олег Гайдукевич. Он приветствовал сокращение должности заместителя главы Администрации президента по идеологии и предложил отказаться от государственного финансирования Белорусского республиканского союза молодежи и республиканского общественного объединения "Белая Русь". "Говорят, что они развиваются. Дайте мне такие деньги, и я развиваться буду в десять раз больше. Забрать у них деньги и перераспределить учителям, врачам, куда угодно", — сказал он.
После доставки на строительную площадку новый корпус реактора для Белорусской АЭС пройдет тщательную техническую экспертизу, говорится в официальном комментарии российской инжиниринговой компании "Атомстройэкспорт" по поводу нештатной ситуации, возникшей во время транспортировки груза. В комментарии отмечается, что корпус реактора перевозится в сопровождении представителя завода-изготовителя "АЭМ — Атоммаш". "Согласно техническому регламенту, корпус реактора перевозится в транспортном защитном кожухе, в ограждающей габаритной конструкции, при соблюдении всех технических требований по безопасности транспортировки, — заверили в "Атомстройэкспорте". — В ночь с 25 декабря на 26 декабря при маневровых работах на одной из станций Белорусской железной дороги произошло касание защитного кожуха с опорой контактной сети. По прибытии груза на площадку сооружения АЭС будет произведена тщательная техническая экспертиза на входном контроле в соответствии с действующими нормами и правилами".
Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич выразил недовольство тем, что в последние годы милиция искусственно занижает количество верующих, которые участвуют в рождественских и пасхальных богослужениях. Свои претензии католический иерарх изложил в открытом письме в адрес министра внутренних дел Игоря Шуневича. "Надеюсь, что в будущем МВД будет предоставлять соответствующую истине информацию об участии верующих в католических богослужениях", — подытожил митрополит Кондрусевич. В МВД письмо пока не комментируют.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 27 декабря. Леонид Мальцев освобожден от должности председателя Государственного пограничного комитета и уволен с военной службы в отставку по возрасту с...
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