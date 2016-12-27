МИНСК, 28 дек — Sputnik. МИД РФ внимательно следит за ситуацией с задержанными в Беларуси в начале декабря по обвинению в разжигании межнациональной розни авторами ряда российских изданий и считает недопустимыми их высказывания в публикациях, которые и послужили основанием для возбуждения уголовного дела.



© Sputnik / Виктор Толочко Посол РФ прокомментировал задержание авторов "Регнума"

Задержанные белорусскими правоохранительными органами преподаватель Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Юрий Павловец, школьный сторож из Бреста Дмитрий Алимкин и минчанин Сергей Шиптенко проходят по делу, возбужденному по статье 130 Уголовного кодекса РБ ("Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни"). Основанием для возбуждения дел послужили материалы, которые поступили из Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма в отношении авторов статей, публиковавшихся в ряде российских информационных ресурсов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга, заявила, что "судьбы этих журналистов, сотрудничавших и сотрудничающих с российскими СМИ, учитывая ваши настоятельные просьбы и запросы, которые мы получаем, находятся в сфере нашего пристального внимания".

При этом она особо подчеркнула, что употребление этими авторами таких слов, как "недонарод" или "недогосударство" в отношении Беларуси и белорусов — это недопустимо.

"Вы говорите о том, что они предупреждали Беларусь от движения в сторону Запада и "заигрывания" с национализмом. Это была Ваша цитата, и я не могу это комментировать. Хочу сказать, что "недонарод" и "недогосударство" из уст людей, которые влияют на общественное мнение — это просто непотребные вещи, потому что они могут способствовать разжиганию межнациональной проблемы и ксенофобии", — сказала Захарова.



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По ее словам, такие выражения не способствуют созданию позитивной атмосферы в белорусских отношениях.

"Речь идет о трех журналистах, поэтому я хочу сказать, что мы дали очень четкую оценку тем словам и выражениям, которые они употребляли, причем употребляли, как я понимаю, не в частных беседах, а в своих материалах", — констатировала официальный представитель МИД РФ.

Захарова уточнила, что дипломаты находятся в постоянном контакте с белорусскими коллегами по делу задержанных авторов "Регнума" и ряда других российских изданий. "Еще раз повторю, мы заявляем о полной приверженности и необходимости защиты как свободы слова, так и журналистов. Думаю, что в несоблюдении этих норм и невнимании к судьбе журналистов нас заподозрить очень сложно", — резюмировала официальный представитель МИД РФ.