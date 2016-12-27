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Агентство Регнум намерено подать в суд на официального представителя МИД России за комментарий по делу задержанных в Беларуси журналистов
28.12.2016 13:16 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 28 декабря. Российское агентство Регнум намерено подать в суд на официального представителя МИД России Марию Захарову за комментарий по делу задержанных в Беларуси журналистов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте
Речь идет о заявлении Захаровой на брифинге 27 декабря в ответ на просьбу журналиста прокомментировать задержания в Беларуси авторов российского информагентства Регнум, а также сайтов "Лента.ру" и "ЕАДэйли" Сергея Шиптенко, Юрия Павловца (публиковался под псевдонимами Павел Юринцев и Николай Радов) и Дмитрия Алимкина (Алла Бронь).
Захарова подчеркнула, что употребление таких слов, как "недонарод" или "недогосударство" в отношении Беларуси и белорусов является недопустимым. "Такие выражения не способствуют созданию позитивной атмосферы в белорусских отношениях", — сказала Захарова.
Регнум в своем заявлении подчеркивает, что слово "недонарод" не употреблялось в публикациях агентства "ни в отношении белорусского, ни в отношении какого бы то ни было народа, и не могло употребляться в принципе, ибо это слово из нацистского словаря".
"Слово же "недогосударство" употреблялось автором ИА Регнум только в отношении Украины и тех, кто сознательно идут по ее пути, — к русофобии, майдану и государственному перевороту, то есть отрицанию и уничтожению собственной государственности", — говорится в заявлении.
В документе также говорится: "Захарова, пользуясь служебным положением, совершила акт сознательной диффамации, распространила очевидную и преднамеренную ложь, оклеветав журналистов ИА Регнум и агентство в целом. В связи с вышеизложенным ИА Регнум заявляет, что подает в суд иск к официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой о защите чести и достоинства, нанесении вреда деловой репутации агентства".
Как ранее сообщалось, трех белорусов, которые сотрудничают с российскими СМИ, обвиняют по статье 130 УК в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение у различных групп населения России и Беларуси национальной и иной социальной вражды, а также розни по признакам национальной, языковой и иной социальной принадлежности, выразившихся в подготовке и размещении в интернете статей.
"В ходе проведенных обысков получены данные о причастности указанных лиц к противоправной деятельности и получении ими денежных вознаграждений за подготовку заказных публикаций от гражданина Республики Беларусь, постоянно проживающего в Москве. Следствие полагает, что основным мотивом их противоправной деятельности являлась материальная заинтересованность", — сообщил 8 декабря Следственный комитет Беларуси.
Все трое находятся под стражей. Им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Агентство Регнум намерено подать в суд на официального представителя МИД России за комментарий по делу задержанных в Беларуси журналистов
Минск, 28 декабря. Российское агентство Регнум намерено подать в суд на официального представителя МИД России Марию Захарову за комментарий по делу задержанных в...
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