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Песков рассказал о "более чем скромном" новогоднем столе Путина

28.12.2016 14:40 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин предпочитает скромную здоровую еду, она и будет на новогоднем столе главы государства, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков рассказал о "более чем скромном" новогоднем столе Путина
© RUPTLY.
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Ранее сообщалось, что Новый год Путин встретит в кругу семьи.

"Я не знаю, что будет на новогоднем столе у президента в новогоднюю ночь. Вы знаете, что президент весьма скромен в плане пищевых предпочтений, более чем скромен. Предпочитает абсолютно скромную здоровую еду. Но что будет конкретно, я вам не могу сказать, все-таки, наверное, это его личная жизнь, и вряд ли стоит туда вмешиваться", — заявил Песков журналистам.

Руководитель президентской пресс-службы подчеркнул, что у главы государства не бывает полноценных выходных — и даже в дни новогодних каникул у него будут телефонные звонки, доклады силовиков, спецслужб и других ведомств.

"У него же практически не бывает полноценных выходных. Так или иначе, идут телефонные звонки, так или иначе, по каким-то оперативным вопросам по многу раз в день он общается и с членами кабинета, он получает доклады по линии силовых ведомств, по линии специальных служб — это ежедневные доклады. Он получает аналитические материалы", — пояснил Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, Путин также воспользуется свободным временем для занятий любимыми видами спорта. "Он и в хоккей играет, вы знаете, и плавает. И делает это, когда возможность представляется, на ежедневной основе", — добавил Песков.

В этом году россияне будут отдыхать с 31 декабря по 8 января 2017-го включительно. Поскольку 1 января — это воскресенье, выходной день перенесен на 24 февраля, 7 января (Рождество) выпадает на субботу (перенесен на 8 мая).

У белорусов выходной день — 2 января.

 
Теги: Минск
 
 
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В свободное от работы время глава государства будет заниматься спортом - хоккей, плавание.

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