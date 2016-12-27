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Посол Беларуси не исключил выдачу Азербайджану задержанного в Минске российско-изральского блогера Александра Лапшина
28.12.2016 15:40 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 28 декабря. Посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович не исключает выдачу азербайджанской стороне задержанного в Минске российско-израильского блогера Александра Лапшина.
Как сообщает агентство
Лапшин был задержан в Минске 14 декабря по запросу Азербайджана, который обвиняет его в незаконном посещении Нагорного Карабаха. Сразу после его задержания азербайджанские СМИ сообщили, что Лапшин объявлен Азербайджаном в международный розыск за то, что неоднократно совершал не согласованные с официальным Баку визиты на территорию Нагорного Карабаха. Сообщалось также, что в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через территорию Грузии по украинскому паспорту.
Уже две недели Александр Лапшин содержится в следственном изоляторе № 1 Минска. Его подруга Екатерина 28 декабря заявила БелаПАН, что в интересах задержанного она не может сообщать никакой информации.
По сведениям БелаПАН, документы, поступившие из Азербайджана и необходимые для выдачи блогера, изучает Генпрокуратура Беларуси. Решение по запросу Азербайджана о выдаче должно быть принято в течение 40 дней. Не исключается, что белорусской стороне могут понадобиться другие материалы, свидетельствующие о совершении Лапшиным преступления.
Тем временем, по информации израильских СМИ, МИД Израиля обратился к властям Беларуси с просьбой не экстрадировать Лапшина в Азербайджан. Кроме того, Израиль по дипломатическим каналам добивается от Баку прекращения уголовного преследования блогера.
Делом задержанного блогера, который имеет два гражданства (израильское и российское), также занимаются министерства иностранных дел России и Армении.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Посол Беларуси не исключил выдачу Азербайджану задержанного в Минске российско-изральского блогера Александра Лапшина
Минск, 28 декабря. Посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович не исключает выдачу азербайджанской стороне задержанного в Минске российско-израильского...
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