МИНСК, 28 дек — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси выразило надежду на то, что процесс постепенного улучшения отношений между РБ и США станет фактором нормализации международной ситуации и укрепления региональной безопасности в Восточной Европе, об этом говорится в заявлении МИД по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.



© AP/ Darko Vojinovic Лукашенко: Беларусь открыто и честно поддерживала Трампа

28 декабря 1991 года в результате обмена нотами белорусская и американская стороны договорились об установлении дипломатических отношений на уровне посольств. В 1992 году в Минске и Вашингтоне начали работать посольства двух стран.

"По поводу важной для дипломатических отношений даты выражаем искренне надежду на то, что начавшийся процесс постепенного улучшения отношений между Беларусью и Соединенными Штатами будет не только способствовать развитию сотрудничества между нашими странами и решению сложных вопросов двусторонних отношений, но и станет фактором нормализации международной ситуации и укрепления региональной безопасности в Восточной Европе", — говорится в заявлении, которое поступило в Sputnik в среду.

Соединенные Штаты стали второй страной в мире, которая, признав суверенитет Республики Беларусь, предложила молодому белорусскому государству наладить полноценные дипломатические отношения и обменяться послами, отмечено в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.

"За четверть века отношения между Беларусью и США прошли непростой путь взросления и развития. Их история отмечена взлетами и падениями, сотрудничеством и раздорами, взаимными надеждами и разочарованиями. Между нашими странами до сих пор сохраняются нерешенные вопросы, ряд из которых имеет для сторон принципиальный характер", — говорится в заявлении МИДа.

Между тем символично, что юбилей установления белорусско-американских дипломатических отношений приходится на период постепенной нормализации двусторонних отношений, восстановления доверия и возвращения сторон к диалогу по широкому спектру вопросов — от экономики и инвестиций к военной сфере, культуре и сохранения наследия, от развития демократических институтов до укрепления научно-технического взаимодействия, отмечено в заявлении.



© Фото: пресс-служба президента Беларуси Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в приеме от имени президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы в честь глав делегаций на 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, 28 сентября 2015 года

"Беларусь и США объединяет намного больше, чем разъединяет", — подчеркнуто в заявлении.

"Дипломатические отношения между нашими странами насчитывают только 25 лет — однако исторические и культурные связи между нашими народами уходят в прошлое на столетия. Помня об этом, мы остаемся твердо уверенными в том, что через поддержку искренних, доброжелательных и равноправных отношений Беларусь и Соединенные Штаты смогут вывести двусторонние отношения на гладкую дорогу устойчивого развития", — сказано в заявлении.

"Даже в самые сложные времена наши страны сотрудничали в вопросах, имеющих определяющее значение для безопасности и благополучия международного сообщества. Сегодня, как и 25 лет назад, Беларусь продолжает выступать донором международной безопасности, принимая активное участие в мирном урегулировании многосторонних конфликтов, которые, к сожалению, не обошли стороной и нашу часть мира", — отметили в МИД Беларуси.