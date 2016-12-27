МИНСК, 28 дек — Sputnik. США рассчитывают на дальнейшее укрепление двусторонних отношений с Беларусью, говорится в сообщении, которое в среду опубликовала американская дипмиссия в Минске.



© Sputnik / Виктор Толочко МИД: Беларусь и США объединяет намного больше, чем разъединяет

Ранее МИД Беларуси в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Беларусью и США выразил надежду, что дальнейшие отношения между двумя странами станут фактором нормализации международной ситуации и укрепления безопасности на востоке Европы.

Американская дипмиссия в свою очередь отметила, что США надеются на укрепление отношений с Беларусью во благо обоюдных интересов и с момента установления дипотношений в 1991 году Соединенные Штаты поддерживали суверенитет и независимость республики на пути к демократии. В заявлении посольства говорится и о том, что Беларусь и США вместе работали над укреплением безопасности в Европе и всем мире.

В 2008 году США и Беларусь сократили штат посольств в двух странах до пяти человек после того, как в отношении Беларуси Штаты ввели экономические санкции. На фоне содействия Минска в урегулировании украинского конфликта отношения двух стран улучшились, США приостановили ряд санкций. Президент Беларуси Александр Лукашенко в сентябре отметил, что посол США в Беларуси может появиться после президентских выборов в Штатах.