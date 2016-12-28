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Обзор важнейших событий 28 декабря 2016 года

28.12.2016 22:30 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 28 декабря. "Беларусь и США объединяет намного больше, чем разъединяет. Дипломатические отношения между нашими странами насчитывают только 25 лет — однако исторические и культурные связи между нашими народами уходят в прошлое на века", — говорится в заявлении белорусского МИД по поводу 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. "Помня об этом, мы остаемся твердо уверенными в том, что через поддержку искренних, доброжелательных и равноправных отношений Беларусь и Соединенные Штаты смогут вывести двусторонние отношения на гладкую дорогу устойчивого развития", — считают во внешнеполитическом ведомстве

С 1991 года США твердо поддерживали независимость и суверенитет Беларуси на пути к большей демократии и благополучию. Об этом говорится в заявлении американского посольства по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. "Соединенные Штаты и Беларусь совместно работали над укреплением европейской и мировой безопасности, — отмечается в заявлении. — Мы приветствовали принятое Беларусью в 1994 году историческое решение отказаться от ядерного оружия, которое было значительным вкладом в ядерное разоружение, и еще раз подтвердили гарантии безопасности Беларуси, зафиксированные в Будапештском меморандуме от 5 декабря 1994 года... Беларусь способствовала действиям США и НАТО в Афганистане. Соединенные Штаты также помогают укреплению безопасности ядерных и радиологических материалов в Беларуси и сотрудничают с белорусскими властями по выявлению таких материалов на границах Беларуси". С 1991 года Соединенные Штаты потратили почти 250 млн долларов "на поддержку развития демократии и экономики". Они сотрудничают с "широким кругом неправительственных организаций, чтобы расширить их возможности по поддержке и отстаиванию интересов местных сообществ по всей Беларуси".

Употребление таких слов, как "недонарод" или "недогосударство" в отношении Беларуси и белорусов, — это недопустимо, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве, комментируя задержание в начале декабря в Беларуси авторов российского информагентства Регнум, а также сайтов "Лента.ру" и "ЕАДэйли" Сергея Шиптенко, Юрия Павловца (публиковался под псевдонимами Павел Юринцев и Николай Радов) и Дмитрия Алимкина (Алла Бронь). "Хочу сказать, что "недонарод" и "недогосударство" из уст людей, которые влияют на общественное мнение, — это просто непотребные вещи, потому что они могут способствовать разжиганию межнациональной проблемы и ксенофобии. Такие выражения не способствуют созданию позитивной атмосферы в белорусских отношениях, хотя вы говорите, что именно на это и была нацелена их работа", — сказала Захарова. При этом официальный представитель МИД России подтвердила "абсолютную приверженность свободе слова и необходимости защиты прав журналистов и людей, которые работают в качестве представителей СМИ".

Руководитель незарегистрированного правозащитного центра "Правовая помощь населению" Олег Волчек предлагает властям ввести мораторий на применение декрета № 3 "О предупреждении социального иждивенчества". Об этом говорится в его обращении, направленном главе Администрации президента Наталье Кочановой и премьер-министру Андрею Кобякову. "Сегодня, в условиях серьезного экономического кризиса, для многих граждан Беларуси сложилась непростая ситуация, — заявил БелаПАН Волчек. — Отсутствие работы на рынке труда существенно сократило доходы населения. Идет дальнейшее понижение уровня и качества жизни белорусов. Особое беспокойство в данной ситуации возникает по поводу введения налогового сбора с граждан на финансирование государственных расходов, который был утвержден так называемым декретом о тунеядцах".

Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 28 декабря. "Беларусь и США объединяет намного больше, чем разъединяет. Дипломатические отношения между нашими странами насчитывают только 25 лет —...

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