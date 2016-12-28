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С 1991 года США выделили Беларуси почти 250 млн долларов на поддержку развития демократии и экономики

28.12.2016 20:09 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 28 декабря. С 1991 года США твердо поддерживали независимость и суверенитет Беларуси на пути к большей демократии и благополучию. Об этом говорится в опубликованном 28 декабря заявлении американского посольства по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Соединенные Штаты и Беларусь совместно работали над укреплением европейской и мировой безопасности, — отмечается в заявлении. — Мы приветствовали принятое Беларусью в 1994 году историческое решение отказаться от ядерного оружия, которое было значительным вкладом в ядерное разоружение, и еще раз подтвердили гарантии безопасности Беларуси, зафиксированные в Будапештском меморандуме от 5 декабря 1994 года. В качестве части Северной сети распределения Беларусь способствовала действиям США и НАТО в Афганистане. Соединенные Штаты также помогают укреплению безопасности ядерных и радиологических материалов в Беларуси и сотрудничают с белорусскими властями по выявлению таких материалов на границах Беларуси".

С 1991 года Соединенные Штаты потратили почти 250 млн долларов "на поддержку развития демократии и экономики". Они сотрудничают с "широким кругом неправительственных организаций, чтобы расширить их возможности по поддержке и отстаиванию интересов местных сообществ по всей Беларуси".

"За эти годы тысячи белорусов посетили Соединенные Штаты в рамках образовательных и профессиональных программ обменов. В свою очередь американские эксперты, преподаватели и учителя приезжали в Беларусь для обмена знаниями с местными коллегами. Мы организовали приезд в Беларусь множества американских артистов и спортсменов для совместной работы с белорусами и выступлений перед местными аудиториями. В 2015 году оркестр Военно-воздушных сил США в Европе принял участие в праздничном параде по случаю 70-й годовщины победы в Минске", — отмечает посольство.

Соединенные Штаты "надеются на усиление отношений на благо интересов обеих стран".

Как сообщалось ранее, по случаю юбилея дипотношений с США выступил белорусский МИД. "Беларусь и США объединяет намного больше, чем разъединяет. Дипломатические отношения между нашими странами насчитывают только 25 лет — однако исторические и культурные связи между нашими народами уходят в прошлое на века. Помня об этом, мы остаемся твердо уверенными в том, что через поддержку искренних, доброжелательных и равноправных отношений Беларусь и Соединенные Штаты смогут вывести двусторонние отношения на гладкую дорогу устойчивого развития", — говорилось в заявлении внешнеполитического ведомства.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 28 декабря. С 1991 года США твердо поддерживали независимость и суверенитет Беларуси на пути к большей демократии и благополучию. Об этом говорится в...

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