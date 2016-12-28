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США надеются на укрепление отношений с Беларусью

29.12.2016 10:52 — Новости Политики | БелаПАН  
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В заявлении отмечается, что с момента установления дипотношений США "твердо поддерживали независимость и суверенитет Беларуси на пути к большей демократии и благосостоянию". "На протяжении этих 25 лет Соединенные Штаты и Беларусь совместно работали над укреплением европейской и международной безопасности, — говорится в заявлении. — Мы приветствовали принятое Беларусью в 1994 году историческое решение отказаться от ядерного оружия, которое было значительным вкладом в ядерное разоружение, и еще раз подтвердили гарантии безопасности Беларуси, зафиксированные в Будапештском меморандуме от 5 декабря 1994 года. В качестве части Северной сети распределения Беларусь содействовала действиям США и НАТО в Афганистане". Посольство сообщат, что с 1991 года США выделили около 250 млн долларов на поддержку демократии и экономики Беларуси. "Мы сотрудничаем с широким кругом неправительственных организаций, чтобы расширить их возможности по поддержке и отстаиванию интересов местных сообществ по всей Беларуси, — говорится в заявлении. — За эти годы тысячи белорусов посетили США в рамках образовательных и профессиональных программ обмена. В свою очередь американские эксперты, преподаватели и учителя приезжали в Беларусь для обмена знаниями с местными коллегами". Белорусский МИД выступил с заявлением по случаю 25-летия установления дипотношений с США 28 декабря. В нем отмечается, что Беларусь и США "объединяет намного больше, чем разъединяет". МИД выразил уверенность в том, "что через поддержку искренних, доброжелательных и равноправных отношений Беларусь и Соединенные Штаты смогут вывести двусторонние отношения на гладкую дорогу устойчивого развития". МИД также выразил "искреннюю надежду" на то, что начавшийся процесс постепенного улучшения отношений между Беларусью и Соединенными Штатами "будет не только способствовать развитию сотрудничества между нашими странами и решению сложных вопросов двусторонних отношений, но и станет фактором нормализации международной ситуации и укрепления региональной безопасности в Восточной Европе". После дипломатического конфликта между Минском и Вашнгтоном в 2008 году посольства США в Беларуси и Беларуси в США работают в сокращенном формате. Конфликт произошел из-за введения Соединенными Штатами санкций в отношении концерна "Белнефтехим" в связи с нарушением прав человека в Беларуси. С тех пор оба посольства представлены на уровне временных поверенных, их штаты сокращены.
 
 
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В заявлении отмечается, что с момента установления дипотношений США "твердо поддерживали независимость и суверенитет Беларуси на пути к большей демократии и...

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