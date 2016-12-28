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Глава МИД Польши Ващиковски подтвердил сокращение финансирования телеканала "Белсат"
29.12.2016 12:42 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 29 декабря. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковски подтвердил сокращение финансирования телеканала "Белсат", сообщает издание
По словам Ващиковского, причиной сокращения финансирования "Белсата" стали увеличение расходов на польские консульские службы и повышение расходов на поддержку сирийских беженцев.
"Я не хочу, но вынужден", — заявил Ващиковски, говоря о сокращении финансирования для телеканала.
Он подчеркнул, что польское правительство является не владельцем "Белсата", а лишь одним из доноров. "Белсат" имеет возможность реформироваться, искать других доноров", — сказал Ващиковски.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 29 декабря. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковски подтвердил сокращение финансирования телеканала "Белсат", сообщает издание bankier.pl. По словам...
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