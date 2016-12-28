Минск, 29 декабря. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковски подтвердил сокращение финансирования телеканала "Белсат", сообщает издание bankier.pl .

По словам Ващиковского, причиной сокращения финансирования "Белсата" стали увеличение расходов на польские консульские службы и повышение расходов на поддержку сирийских беженцев.

"Я не хочу, но вынужден", — заявил Ващиковски, говоря о сокращении финансирования для телеканала.

Он подчеркнул, что польское правительство является не владельцем "Белсата", а лишь одним из доноров. "Белсат" имеет возможность реформироваться, искать других доноров", — сказал Ващиковски.



О том, что МИД Польши сокращает на две трети финансирование "Белсата" и о возможном переводе телеканала на русскоязычное вещание сообщила 15 декабря польскому изданию wPolityce.pl директор "Белсата" Агнешка Ромашевска-Гузы. Новость вызвала широкий общественный резонанс в Беларуси.



В ответ на это МИД Польши заявил, что решение о финансировании "Белсата" пока не принято. Тогда же Ващиковски рассказал о планах польского правительства объединить все иностранные редакции TVP Polonia в одну. Он заверил, что белорусская редакция "Белсата" не будет закрыта, а директору телеканала Агнешке Ромашевской-Гузы "предложена работа в TVP Polonia на высоком посту". "Журналисты белорусской редакции получат возможность дальнейшей работы. Они смогут продолжить работу над порталом и создавать материалы для TVP Polonia", — сказал глава польского МИД.



Спутниковый телеканал "Белсат" вещает на Беларусь с 10 декабря 2007 года. Он создан как структурное подразделение Польского телевидения, редакция "Белсата" размещается в Варшаве.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глава МИД Польши Ващиковски подтвердил сокращение финансирования телеканала "Белсат" Минск, 29 декабря. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковски подтвердил сокращение финансирования телеканала "Белсат", сообщает издание bankier.pl. По словам...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.