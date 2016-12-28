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ЕС осудил смертный приговор, вынесенный детоубийце в Мозыре
29.12.2016 14:42 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек – Sputnik. Европейский союз осуждает вынесенный в Беларуси очередной смертный приговор и в очередной раз призывает республику присоединиться к мораторию на высшую меру наказания, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном в четверг.
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В ЕС предупредили, что отмена смертной казни в Беларуси будет влиять на развитие отношений между союзом и республикой.
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