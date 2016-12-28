﻿ ЕС осудил смертный приговор, вынесенный детоубийце в Мозыре. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

ЕС осудил смертный приговор, вынесенный детоубийце в Мозыре

29.12.2016 14:42 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 29 дек – Sputnik. Европейский союз осуждает вынесенный в Беларуси очередной смертный приговор и в очередной раз призывает республику присоединиться к мораторию на высшую меру наказания, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном в четверг.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ЕС предупредили, что отмена смертной казни в Беларуси будет влиять на развитие отношений между союзом и республикой.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Жарко ушел из Минздрава и занял место Кочановой в Совмине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика