МИНСК, 29 дек — Sputnik. Василий Жарко перестал занимать должность министра здравоохранения Беларуси — президентом страны он назначен вице-премьером республики.



© Sputnik / Виктор Толочко Глава Администрации президента: пять фактов о Наталье Кочановой

О решении Александра Лукашенко назначить Жарко вице-премьером Беларуси стало известно в четверг. Теперь экс-министр будет вице-премьером — курировать социальную сферу, как ранее на той же должности Наталья Кочанова, перешедшая в Администрацию президента .

"Василий Жарко назначен заместителем премьер-министра Беларуси. Соответствующее кадровое решение принял глава государства Александр Лукашенко", — сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Жарко возглавлял Министерство здравоохранения с 2006 года и входил в состав белорусского правительства дольше всех его нынешних членов. Последними громкими инициативами Минздрава под руководством Жарко была разработка нового кодекса этики и ограничение продаж в белорусских аптеках настойки боярышника.