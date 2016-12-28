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Жарко ушел из Минздрава и занял место Кочановой в Совмине
29.12.2016 14:26 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Василий Жарко перестал занимать должность министра здравоохранения Беларуси — президентом страны он назначен вице-премьером республики.
© Sputnik / Виктор Толочко
О решении Александра Лукашенко назначить Жарко вице-премьером Беларуси стало известно в четверг. Теперь экс-министр будет вице-премьером — курировать социальную сферу, как ранее на той же должности Наталья Кочанова,
"Василий Жарко назначен заместителем премьер-министра Беларуси. Соответствующее кадровое решение принял глава государства Александр Лукашенко", — сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Жарко возглавлял Министерство здравоохранения с 2006 года и входил в состав белорусского правительства дольше всех его нынешних членов. Последними громкими инициативами Минздрава под руководством Жарко была разработка нового кодекса этики и ограничение продаж в белорусских аптеках настойки боярышника.
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Жарко был главным "долгожителем" белорусского правительства - возглавлял Минздрав на протяжении десяти лет подряд.
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