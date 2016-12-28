﻿ Жарко ушел из Минздрава и занял место Кочановой в Совмине. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Жарко ушел из Минздрава и занял место Кочановой в Совмине

29.12.2016 14:26 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Василий Жарко перестал занимать должность министра здравоохранения Беларуси — президентом страны он назначен вице-премьером республики.

Жарко ушел из Минздрава и занял место Кочановой в Совмине
© Sputnik / Виктор Толочко
Глава Администрации президента: пять фактов о Наталье Кочановой

О решении Александра Лукашенко назначить Жарко вице-премьером Беларуси стало известно в четверг. Теперь экс-министр будет вице-премьером — курировать социальную сферу, как ранее на той же должности Наталья Кочанова, перешедшая в Администрацию президента.

"Василий Жарко назначен заместителем премьер-министра Беларуси. Соответствующее кадровое решение принял глава государства Александр Лукашенко", — сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Жарко возглавлял Министерство здравоохранения с 2006 года и входил в состав белорусского правительства дольше всех его нынешних членов. Последними громкими инициативами Минздрава под руководством Жарко была разработка нового кодекса этики и ограничение продаж в белорусских аптеках настойки боярышника.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жарко был главным "долгожителем" белорусского правительства - возглавлял Минздрав на протяжении десяти лет подряд.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Глава МИД Польши Ващиковски подтвердил сокращение финансирования телеканала "Белсат"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика