В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Василий Жарко назначен заместителем премьер-министра Беларуси До Жарко эту должность занимала Наталья Качанова, которая 21 декабря была назначена главой Администрации президента. Василий Жарко родился в 1956 году в деревне...

До Жарко эту должность занимала Наталья Качанова, которая 21 декабря была назначена главой Администрации президента. Василий Жарко родился в 1956 году в деревне Лесники Дрогичинского района Брестской области. В 1984 году окончил Минский государственный медицинский институт. В 2008 году — Академию управления при президенте Республики Беларусь. В 1984—1991 годах работал врачом-интерном в Брестской областной детской больнице, врачом-терапевтом, районным педиатром, заведующим отделением Дрогичинской районной больницы. В 1991—2002 годах — врач-инспектор, заместитель начальника управления здравоохранения Брестского облисполкома. В 2002—2003 годах был заместителем главного врача Брестской областной детской больницы, директором дочернего унитарного предприятия "Санаторий "Криница". В 2003—2005 годах работал генеральным директором УП "Белпрофсоюзкурорт". В 2005—2006 годах — исполняющий обязанности генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста. С мая 2006 года по декабрь 2016-го был министром здравоохранения Беларуси.