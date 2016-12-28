﻿ Василий Жарко назначен заместителем премьер-министра Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Василий Жарко назначен заместителем премьер-министра Беларуси

29.12.2016 14:42 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
До Жарко эту должность занимала Наталья Качанова, которая 21 декабря была назначена главой Администрации президента. Василий Жарко родился в 1956 году в деревне Лесники Дрогичинского района Брестской области. В 1984 году окончил Минский государственный медицинский институт. В 2008 году — Академию управления при президенте Республики Беларусь. В 1984—1991 годах работал врачом-интерном в Брестской областной детской больнице, врачом-терапевтом, районным педиатром, заведующим отделением Дрогичинской районной больницы. В 1991—2002 годах — врач-инспектор, заместитель начальника управления здравоохранения Брестского облисполкома. В 2002—2003 годах был заместителем главного врача Брестской областной детской больницы, директором дочернего унитарного предприятия "Санаторий "Криница". В 2003—2005 годах работал генеральным директором УП "Белпрофсоюзкурорт". В 2005—2006 годах — исполняющий обязанности генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста. С мая 2006 года по декабрь 2016-го был министром здравоохранения Беларуси.
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До Жарко эту должность занимала Наталья Качанова, которая 21 декабря была назначена главой Администрации президента. Василий Жарко родился в 1956 году в деревне...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
ЕС осудил смертный приговор, вынесенный детоубийце в Мозыре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика