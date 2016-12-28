МИНСК, 29 дек — Sputnik. Василий Жарко назначен вице-премьером Беларуси благодаря серьезным успехам в здравоохранении и тому, что он — министр с огромным опытом, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко при назначении Жарко на должность.



© Sputnik / Виктор Толочко Жарко ушел из Минздрава и занял место Кочановой в Совмине

Лукашенко в четверг уволил Василия Жарко с должности министра здравоохранения и назначил его вице-премьером Беларуси. В этой должности Жарко сменил Кочанову, он будет курировать все социальные вопросы.

"Действительно, есть в вашей отрасли серьезные успехи. Но и огромное количество недостатков, которыми вам придется заниматься и в должности вице-премьера. Еще я выбрал потому, что вы у нас министр уже с огромным опытом. Наверное, никто не задерживался столько в министерской должности. Это говорит о том, что вы имели большие задачи, которые надо было решать, и их решали. Если бы вы их не решали, вы бы министром не были", — сказал Лукашенко.

Глава государства отметил, что социальная сфера, которой будет заниматься Жарко, входит и в зону ответственности главы Администрации президента.

"Потому что там и образование, и здравоохранение, и спорт. А это — идеология, вопросами которой занимается Администрация президента. Будете нести ответственность и вместе в этом направлении работать", — заявил президент.

Назвал Лукашенко и основные задачи, которые стоят перед Жарко в должности вице-премьера.

"В образовании мы подошли к тому, что нам надо совершенствовать, наводить порядок в школе. Нам надо смотреть по вузам, начиная от вступительных экзаменов. Мы достаточно много и долго проработали с централизованным тестированием и так далее. Есть определенные нарекания. Мы их должны учесть", — отметил Лукашенко.

Серьезная работа, добавил президент, и в сфере спорта, где при относительно больших затратах отсутствуют ожидаемые результаты. Лукашенко также напомнил о поручении по достижению в 2017 году уровня средней зарплаты в стране в $500. "А это ваше Министерство труда и социальной защиты. Зарплата у людей в связи с этими экономическими перипетиями невысокая. Ее надо поднимать, чего бы нам ни стоило", — сказал президент.

В заключение Лукашенко дал совет новому заместителю премьер-министра. "И мой вам совет: ни в коем случае вы не должны быть добрым дядей для кого-то", — цитирует Лукашенко БелТА .

Белорусское государственное агентство упомянуло, что кандидатуру Жарко представляла глава Администрации президента Наталья Кочанова — она также отметила успехи Жарко в должности главы Минздрава.