МИНСК, 29 дек — Sputnik. Нота с просьбой как можно быстрее предоставить информацию по еще одному инциденту, связанному со строительством БелАЭС, была вручена послу Беларуси в Литве Александру Королю, передает в четверг Sputnik Литва со ссылкой на МИД страны.

Во время перевозки корпуса реактора из Волгодонска в Островец на станции "Славное" в Витебской области произошел контакт защитного кожуха корпуса с опорой контактной сети. Как отметила пресс-служба РУП "БелАЭС", повреждений на корпусе реактора обнаружено не было , однако официальный Вильнюс выразил обеспокоенность данным фактом.

В ноте, врученной послу Беларуси в Литве, говорится о просьбе белорусской стороны тщательно расследовать инцидент и информировать о результатах Литву и другие соседние государства.

Кроме того, по информации агентства, МИД Литвы в очередной раз потребовал пригласить на площадку строящейся АЭС специалистов МАГАТЭ, а также провести стресс-тесты согласно методологии Евросоюза с привлечением международных экспертов. Также внешнеполитическое ведомство предложило создать международную комиссию для оценки проекта БелАЭС.

Ранее министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик заявлял, что Госатомнадзор направит в 2017 году национальный отчет о проведенных стресс-тестах , в том числе и странам-соседкам.