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Вильнюс вручил послу Беларуси еще одну ноту по АЭС

29.12.2016 16:10 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. Нота с просьбой как можно быстрее предоставить информацию по еще одному инциденту, связанному со строительством БелАЭС, была вручена послу Беларуси в Литве Александру Королю, передает в четверг Sputnik Литва со ссылкой на МИД страны.

Вильнюс вручил послу Беларуси еще одну ноту по АЭС
БелАЭС
Госатомнадзор направит соседним странам отчет о стресс-тестах БелАЭС

Во время перевозки корпуса реактора из Волгодонска в Островец на станции "Славное" в Витебской области произошел контакт защитного кожуха корпуса с опорой контактной сети. Как отметила пресс-служба РУП "БелАЭС", повреждений на корпусе реактора обнаружено не было, однако официальный Вильнюс выразил обеспокоенность данным фактом.

В ноте, врученной послу Беларуси в Литве, говорится о просьбе белорусской стороны тщательно расследовать инцидент и информировать о результатах Литву и другие соседние государства.

Кроме того, по информации агентства, МИД Литвы в очередной раз потребовал пригласить на площадку строящейся АЭС специалистов МАГАТЭ, а также провести стресс-тесты согласно методологии Евросоюза с привлечением международных экспертов. Также внешнеполитическое ведомство предложило создать международную комиссию для оценки проекта БелАЭС.

Ранее министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик заявлял, что Госатомнадзор направит в 2017 году национальный отчет о проведенных стресс-тестах, в том числе и странам-соседкам.

 
Теги: Минск
 
 
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Вильнюс в очередной раз потребовал создания международной комиссии для оценки проекта БелАЭС.

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