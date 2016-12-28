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Вильнюс вручил послу Беларуси еще одну ноту по АЭС
29.12.2016 16:10 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Нота с просьбой как можно быстрее предоставить информацию по еще одному инциденту, связанному со строительством БелАЭС, была вручена послу Беларуси в Литве Александру Королю, передает в четверг
Во время перевозки корпуса реактора из Волгодонска в Островец на станции "Славное" в Витебской области произошел контакт защитного кожуха корпуса с опорой контактной сети. Как отметила пресс-служба РУП "БелАЭС",
В ноте, врученной послу Беларуси в Литве, говорится о просьбе белорусской стороны тщательно расследовать инцидент и информировать о результатах Литву и другие соседние государства.
Кроме того, по информации агентства, МИД Литвы в очередной раз потребовал пригласить на площадку строящейся АЭС специалистов МАГАТЭ, а также провести стресс-тесты согласно методологии Евросоюза с привлечением международных экспертов. Также внешнеполитическое ведомство предложило создать международную комиссию для оценки проекта БелАЭС.
Ранее министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик заявлял, что Госатомнадзор
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Вильнюс в очередной раз потребовал создания международной комиссии для оценки проекта БелАЭС.
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