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Обзор важнейших событий 29 декабря 2016 года

29.12.2016 22:46 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 29 декабря. Министерство внутренних дел Беларуси больше не будет размещать информацию о количестве верующих на рождественских богослужениях. Таким образом МВД ответило на открытое письмо главы белорусской католической церкви. 27 декабря митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич выразил недовольство тем, что в последние годы милиция искусственно занижает статистику по количеству верующих, которые участвуют в рождественских и пасхальных богослужениях. В ответе МВД говорится, что в целях предотвращения в будущем некорректных манипуляций с размещаемой на сайте милицейского ведомства информацией, данные о численности граждан, участвующих в праздновании религиозных событий, будут использоваться исключительно в служебных целях без размещения в открытом доступе. Подсчет верующих и распространение таких сведений могут осуществлять иные заинтересованные, в том числе Римско-католическая церковь в Беларуси.

Василий Жарко, бывший министр здравоохранения, назначен заместителем премьер-министра Беларуси. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба президента. До Жарко эту должность занимала Наталья Кочанова, которая 21 декабря была назначена главой Администрации президента. По словам Лукашенко, среди ряда кандидатур он выбрал на эту должность именно Василия Жарко по многим причинам. Лукашенко рассчитывает, что Жарко сможет "сплотить и организовать людей на решение задач в развитии социальной сферы". "И мой вам совет: ни в коем случае вы не должны быть добрым дядей для кого-то", — добавил официальный лидер. При этом он напомнил о поручении достигнуть в 2017 году уровня средней зарплаты в стране в 500 долларов.

Указом президента генерал-майор Анатолий Лаппо назначен новым председателем Государственного пограничного комитета Беларуси. В этой должности он сменил генерал-полковника Леонида Мальцева, который 27 декабря был отправлен в отставку по возрасту. "Из всех кандидатур, которых мне предложили, я принял решение назначить вас на эту должность. Вы все знаете. Для вас тайн в пограничных войсках нет, — сказал Лукашенко Анатолию Лаппо. — Все, что нагородили лишнего (хотя и немного, наверное), надо исправить, если это ошибки. Поэтому вы посмотрите исходя из своего пограничного опыта. Вы были начальником заставы — знаете жизнь пограничника и оттуда. Наверное, и по границе ходили старшим наряда или в наряде".

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковски подтвердил сокращение финансирования телеканала "Белсат", сообщает издание bankier.pl. Причиной стали увеличение расходов на польские консульские службы и повышение расходов на поддержку сирийских беженцев. "Я не хочу, но вынужден", — заявил Ващиковски, говоря о сокращении финансирования для телеканала. Он подчеркнул, что польское правительство является не владельцем "Белсата", а лишь одним из доноров. "Белсат" имеет возможность реформироваться, искать других доноров", — сказал Ващиковски. О том, что МИД Польши сокращает на две трети финансирование "Белсата", и о возможном переводе телеканала на русскоязычное вещание сообщила 15 декабря польскому изданию wPolityce.pl директор "Белсата" Агнешка Ромашевска-Гузы. Новость вызвала широкий общественный резонанс в Беларуси.

Министерство иностранных дел Литвы вручило белорусскому послу Александру Королю ноту с просьбой в срочном порядке предоставить полную информацию о происшествии с новым корпусом реактора для Белорусской атомной электростанции, сообщает портал delfi.lt со ссылкой на МИД Литвы. Литовская сторона выразила "огромную озабоченность в связи с повторением инцидентов на АЭС", о которых становится известно не из официальных источников, а из СМИ. Литовское внешнеполитическое ведомство попросило ответственных лиц в Беларуси "тщательным образом расследовать инцидент и проинформировать Литву, соседние государства и МАГАТЭ о результатах расследования". МИД Литвы также вновь потребовал от Беларуси срочно провести SEED-миссию МАГАТЭ по оценке выбора площадки строительства.

В центральном аппарате Следственного комитета Беларуси окончено расследование уголовного дела о нападении бывшего студента МИТСО на людей в минском торговом центре "Новая Европа". Как сообщил БелаПАН начальник отдела информации и связей с общественностью СК Сергей Кабакович, действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса. Потерпевшими признаны три женщины и родственники погибшей женщины 1973 года рождения, которую убил 17-летний Владислав Казакевич. Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы, несовершеннолетний в период инкриминируемых ему деяний мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими. Он остается под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Минск, 29 декабря. Министерство внутренних дел Беларуси больше не будет размещать информацию о количестве верующих на рождественских богослужениях. Таким образом...

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