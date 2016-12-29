МИНСК, 30 дек — Sputnik. США в четверг ввели против разведслужб и ряда частных лиц РФ санкции в связи с "вмешательством в выборы" и объявили о высылке из США 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки".

Санкции коснулись пяти российских ведомств и организаций, включая Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба ВС РФ. Кроме того, Вашингтон высылает из страны 35 дипломатов РФ и закрывает два российских дипломатических учреждения на территории США.

​Дипломаты из Вашингтона и Сан-Франциско, объявленные персонами нон-грата, должны покинуть страну в течение 72 часов с момента информирования, то есть к полудню воскресенья по американскому времени или 20.00 по московскому.

Запоздалая реакция или признаки паранойи?

Спикер палаты представителей США Пол Райан назвал инициативу Белого дома — "запоздалой мерой, хотя и логичным способом завершить восемь лет неверной политики в отношении России".

​Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь считает, что санкции США против России и высылка без всякой доказательной базы, основываясь только на голословных утверждениях, 35 дипломатов РФ в 72 часа — это признаки настоящей паранойи. Подобные действия американской администрации, которая через три недели должны поменяться, по его словам, шокировали здравомыслящих политиков. Он с сожалением констатировал, что истерика уходящей администрации наносит урон российско-американским отношениям.

Реакция Кремля и адекватный ответ

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что официальная Москва сожалеет в связи с такими решениями Вашингтона.

"Пока я не могу сказать, какой будет ответ. Хотя, как мы знаем, здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности. Разумеется будет дан адекватный ответ. Ответ этот будет сформулирован в русле того направления, которое определит президент Российской Федерации", — заявил Песков журналистам.

​При этом он подчеркнул, что спешить с решениями на принципах взаимности в Кремле не будут.

"Безусловно, адекватная и основанная на принципах взаимности реакция приведет к тому, что также будет нанесен существенный дискомфорт и американской стороне. Какой- то срочности сейчас нет", — сказал Песков.

Реакция официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на решение Обамы была еще более образной.

"Так и не сумев вписать в историю президентства никаких достижений на международной арене, нобелевский лауреат умудрился поставить вместо элегантной точки жирную кляксу", — написала она в своем аккаунте в Фейсбуке .

По словам Захаровой, люди, обитавшие восемь лет в Белом доме — это не Администрация, это группа "внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких", сегодня Обама признался в этом официально.

Что делать Трампу?

Газета New York Times отмечает, что частично санкции нацелены на то, чтобы "загнать в угол" избранного президента Дональда Трампа.

"Трампу, когда он вступит в должность в следующем месяце, придется решить, снимет ли он санкции в отношении российских спецслужб на фоне призывов, в том числе со стороны республиканцев в Конгрессе начать публичное расследование действий России. Если Трамп поступит так, ему придется фактически отвергнуть результаты расследования своих спецслужб", — пишет газета.

Такой же точки зрения придерживаются и ряд американских и европейских политиков.

​Избранный президент США Дональд Трамп обещал встретиться с представителями разведки США после объявления уходящей администрацией санкций против России, чтобы выслушать из доклад о сложившейся ситуации. При этом он особо подчеркнул, что "пришло время нашей стране двигаться к вещам, которые больше и лучше, чем это (санкции против РФ и ухудшение российско-американских отношений — Sputnik".