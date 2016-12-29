МИНСК, 30 дек — Sputnik. Санкции США против РФ, введенные накануне президентом Бараком Обамой, коснулись и российского дипкорпуса — в течение 72 часов Штаты должны покинуть 35 российских дипломатов, передает Sputnik International .



© AP/ Andrew Harnik За 3 недели до ухода: Обама ввел санкции и высылает дипломатов РФ

Вашингтон накануне принял решение закрыть две российские дипмиссии — в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Причина — обвинение сотрудников консульств в разведывательной деятельности. В пятницу в 23:59 доступ в дипмиссии будет закрыт.

Также США ввели санкции в отношении ряда российских ведомств, организаций и частных лиц.

По информации российских СМИ, выезд дипломатов и их семей в столь сжатые сроки будет проблематичным, так как сотрудники консульств столкнулись с нехваткой билетов в предновогодний период. Дипломаты в ближайшее время попытаются добраться из Вашингтона в Нью-Йорк, так как оттуда легче купить билеты в Москву. Дипработники отмечают, что по всей вероятности могут встретить Новый год в самолетах.

Кремль в свою очередь расценил этот факт как акт "предсказуемой агрессии людей, которым через три недели уходить", и желание администрации Обамы навредить преемнику. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина отметил, что Москва примет ответные меры, однако спешить с ними не будет.