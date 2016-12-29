МИНСК, 30 дек — Sputnik. Персонами нон-грата могут быть объявлены 35 дипломатов США, американцам также запретят пользоваться дачей в Серебряном бору в Москве и складом на улице Дорожная.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого персонами нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

"Российский МИД вместе с коллегами из других ведомств внес предложение на рассмотрение президента Российской Федерации о том, чтобы объявить персонами "нон-грата" 31 сотрудника посольства США в Москве и 4 дипломатов из генерального консульства США в Санкт-Петербург", — заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИД РФ назвал последние действия уходящей администрации Белого дома "выходкой", которую нельзя оставить без ответа. "Это закон дипломатии и международных отношений", — констатировал Лавров.

"Уходящая американская администрация Барака Обамы, обвиняя Россию во всех смертных грехах, пытаясь обвинить нас в том числе и в провале своих внешнеполитических инициатив, как вы знаете, безосновательно выдвинула дополнительные обвинения в том, что российская сторона на государственном уровне вмешивалась в избирательную кампанию в США, в результате которой демократический кандидат потерпел поражение. И вчера администрация США, не приведя никаких фактов, никаких доказательств, объявила о новой волне санкций в отношении РФ", — сказал министр в видеообращении.

Он с сожадением отметил, что американцы назвали "шпионскими гнездами", дачи, которые арендовались для отдыха детей на зимних каникулах.

В Государственной Думе РФ предложение внешнеполитического ведомства симметрично ответить на высылку российских дипломатов из США поддержали.