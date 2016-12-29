﻿ Дипломатов США вышлют из РФ, запретят пользоваться дачей и складом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Дипломатов США вышлют из РФ, запретят пользоваться дачей и складом

30.12.2016 13:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 дек — Sputnik. Персонами нон-грата могут быть объявлены 35 дипломатов США, американцам также запретят пользоваться дачей в Серебряном бору в Москве и складом на улице Дорожная.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого персонами нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

"Российский МИД вместе с коллегами из других ведомств внес предложение на рассмотрение президента Российской Федерации о том, чтобы объявить персонами "нон-грата" 31 сотрудника посольства США в Москве и 4 дипломатов из генерального консульства США в Санкт-Петербург", — заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИД РФ назвал последние действия уходящей администрации Белого дома "выходкой", которую нельзя оставить без ответа. "Это закон дипломатии и международных отношений", — констатировал Лавров.

"Уходящая американская администрация Барака Обамы, обвиняя Россию во всех смертных грехах, пытаясь обвинить нас в том числе и в провале своих внешнеполитических инициатив, как вы знаете, безосновательно выдвинула дополнительные обвинения в том, что российская сторона на государственном уровне вмешивалась в избирательную кампанию в США, в результате которой демократический кандидат потерпел поражение. И вчера администрация США, не приведя никаких фактов, никаких доказательств, объявила о новой волне санкций в отношении РФ", — сказал министр в видеообращении.

Он с сожадением отметил, что американцы назвали "шпионскими гнездами", дачи, которые арендовались для отдыха детей на зимних каникулах.

В Государственной Думе РФ предложение внешнеполитического ведомства симметрично ответить на высылку российских дипломатов из США поддержали.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Москва решила симметрично ответить Вашингтону: МИД предлагает президенту выслать 35 сотрудников дипломатических представительств США.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Изгнание: 35 российских дипломатов должны покинуть США за 72 часа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика