Агентство расследований покажет документальный фильм об убийстве Павла Шеремета в начале следующего года.

Как пишет БАЖ со ссылкой на агентство расследований «Слідство інфо», фильм будет рассказывать о последней ночи перед взрывом машины, в которой ехал Павел Шеремет.

«Мы не очень доверяем нашей полиции. К тому же как журналисты, которые занимаются расследованими и знавшие Пашу, мы понимаем, что для нас это — дело чести. 16 лет назад в Киеве убили журналиста Георгия Гонгадзе, и я лично была убеждена, что такое не может больше повториться. Убийство Шеремета стало очень резонансным в Украине»,- рассказывает журналистка Анна Бабинец. Она добавила также, что фильм будет посвящен ночи перед убийством журналиста - будут показаны люди, которые были на месте преступлениея до его совершения, причастные к закладке взрывчатки и предполагаемые исполнители: те, кто нажал кнопку, чтобы бомба убила Шеремета.

«Это наша попытка провести независимое расследование», - заявляет Анна Бабинец. Сообщается, что сразу после взрыва журналисты обошли близлежащие офисы с просьбой предоставить им записи видеонаблюдения, которые могли бы дать информацию о предполагаемых убийцах.

Журналисты опросили людей, которые живут и работают вблизи места взрыва машины, поговорили они с Еленой Притулой, который автомобиль и принадлежал. Рассмотрели журналисты также версию о причастности к убийству добровольных вооруженных формирований, в частности, батальона «Азов».

«Из того, что мы сейчас видим, четкой линии, которая показывала бы причастность к преступлению, нет. Вместе с тем «Азов» неудобный властям, и это было бы выгодно — «повесить» на них убийство. Но, чтобы обвинить в причастности, должны быть сильные доказательства, поскольку «Азов» пользуется большим уважением в обществе. В ночь перед убийством из соты мобильного оператора в том районе были перезвоны с местами дислокации батальона. Но там не только азовцы были. И мы знаем, что полиция проверяла около 300 звонков», - говорит Бабинец.

При съемках фильма журналисты не сотрудничали с полицией, которая за последние несколько месяцев не выдала ни одной новой версии убийства. Журналисты уверены, что время, когда преступление можно было раскрыть по горячим следам, упущено, и потому готовы обнародовать свои данные.

Напомним, что журналист Павел Шеремет был взорван в машине 20 июля в центре Киева. Полиция квалифицировала взрыв как умышленное убийство. 23 июля 2016 года в Минске прошло прощание с Павлом Шереметом , после чего он был похоронен на Северном кладбище.