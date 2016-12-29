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Жарко представили коллективу аппарата Совмина
30.12.2016 15:18 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек – Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков представил коллективу аппарата Совета министров своего нового зама – Василия Жарко, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе белорусского правительства.
© Sputnik / Виктор Толочко
Президент Беларуси Александр Лукашенко
"На протяжении последних десяти лет Василий Иванович возглавлял министерство здравоохранения. Он принимал активное участие в работе правительства. Я рассчитываю на то, что Василий Иванович быстро войдет в курс дел, поскольку, на протяжении этих лет он возглавлял определенный участок, бывал на оперативных совещаниях", – сказал Кобяков.
Премьер также подчеркнул, что Жарко видел, что происходит в отраслях социального блока, который ранее курировала Наталья Кочанова.
"Хочу сказать, что Василий Иванович, все это хорошо представляет" – отметил Кобяков.
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Премьер подчеркнул, что Жарко знает, что происходит в отраслях социального блока, который ранее курировала Наталья Кочанова.
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