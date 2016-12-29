МИНСК, 30 дек – Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков представил коллективу аппарата Совета министров своего нового зама – Василия Жарко, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе белорусского правительства.



© Sputnik / Виктор Толочко Василий Жарко: путь от педиатра до вице-премьера Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Жарко вице-премьером накануне вечером . С переходом на новую должность он оставит пост министра здравоохранения республики.

"На протяжении последних десяти лет Василий Иванович возглавлял министерство здравоохранения. Он принимал активное участие в работе правительства. Я рассчитываю на то, что Василий Иванович быстро войдет в курс дел, поскольку, на протяжении этих лет он возглавлял определенный участок, бывал на оперативных совещаниях", – сказал Кобяков.

Премьер также подчеркнул, что Жарко видел, что происходит в отраслях социального блока, который ранее курировала Наталья Кочанова.

"Хочу сказать, что Василий Иванович, все это хорошо представляет" – отметил Кобяков.