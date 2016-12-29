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Путин поздравил Обаму с Новым годом, несмотря на санкции

30.12.2016 16:14 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин поздравил своего американского коллегу с наступающим Новым годом, несмотря на очередные антироссийские санкции, введенные Вашингтоном, сообщается на сайте Кремля.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США.

"Жаль, что администрация Президента Б.Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но, тем не менее, поздравляю его и членов его семьи с наступающим Новым годом", — сказал Путин.

Глава государства также поздравил с наступающим праздником избранного президента США Дональда Трампа и весь американский народ. "Желаю всем благополучия и процветания!" — добавил он.

Комментируя санкции президент заметил, что Москва расценивает их как недружественные, провокационные шаги, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений.

"Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народов. С учётом особой ответственности России и США за сохранение глобальной безопасности — наносит ущерб и всему комплексу международных отношений", — добавил он.

Москва, по словам Путина, никого не будет высылать в ответ на действия США, хотя у российской стороны есть все основания для адекватной реакции.

"Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Дональда Трампа", — сказал Путин.

Путин добавил, что возвращающиеся на родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких — дома. "Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на Новогоднюю и Рождественскую ёлку в Кремль", — говорится в сообщении президента.

 
Теги: Минск
 
 
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Российский лидер подчеркнул, что Москва никого не будет высылать в ответ на действия США, хотя у российской стороны есть все основания для адекватной реакции.

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