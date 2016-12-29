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Белорусское правительство подписало соглашения о финансировании программ трансграничного сотрудничества ЕС на 2014—2020 годы

30.12.2016 16:51 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 30 декабря. Министр иностранных дел Владимир Макей от имени правительства подписал соглашения о финансировании программ трансграничного сотрудничества ЕС "Латвия — Литва—Беларусь" и "Польша — Беларусь — Украина" по линии Европейского инструмента соседства на 2014—2020 годы.

"Подписание соглашений создает правовую основу для участия Беларуси в реализации указанных программ, которые направлены на поддержку сотрудничества между странами-участницами и их сопредельными территориями в таких областях, как управление государственной границей, борьба с трансграничной преступностью, совместное реагирование на чрезвычайные ситуации, защита окружающей среды, поддержка предпринимательства, развитие туризма, здравоохранения и социальных услуг, охрана культурно-исторического наследия, стимулирование межкультурных связей и контактов между людьми", — говорится в сообщении пресс-службы белорусского внешнеполитического ведомства.

Совокупный бюджет обеих программ превышает 280 млн. евро, которые будут выделяться на проектную деятельность в странах-участницах на конкурсной основе. При этом более 20 млн. евро из указанных средств зарезервировано на внеконкурсную реализацию в Беларуси крупномасштабных проектов по развитию приграничной инфраструктуры, включая модернизацию пограничных пунктов пропуска, совершенствование технических систем охраны границы и реконструкцию подъездных путей.

Соглашения о финансировании полностью вступят в силу после их ратификации Беларусью в 2017 году.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 30 декабря. Министр иностранных дел Владимир Макей от имени правительства подписал соглашения о финансировании программ трансграничного сотрудничества ЕС...

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