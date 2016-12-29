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Путин поздравил Лукашенко с Новым годом

30.12.2016 17:26 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с Рождеством и Новым годом, сообщили в пятницу в пресс-службе Кремля.

Путин поздравил Лукашенко с Новым годом
© AFP/ PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / POOL /
Путин поздравил Обаму с Новым годом, несмотря на санкции

Российский лидер поздравил в пятницу с наступающими праздниками некоторых коллег, в том числе — и американского президента Барака Обаму.

"Президент России поздравил с Рождеством и Новым годом Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. В послании отмечается, что 2016 год подтвердил непреходящую ценность российско-белорусской дружбы и продемонстрировал успешное решение актуальных вопросов двусторонней повестки дня и строительства Союзного государства, несмотря на сложную международную обстановку", — сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер также выразил надежду на продолжение совместной работы по наращиванию всего комплекса российско-белорусских партнерских связей, по продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов и обеспечению стабильности и безопасности на евразийском пространстве.    

 
Теги: Минск
 
 
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Российский лидер отметил, что 2016-й год подтвердил "непереходящую ценность российско-белорусской дружбы".

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