МИНСК, 29 дек — Sputnik. Нынешняя администрация США находится "просто на дне", заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высылку российских дипломатов из США.



© AFP/ PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / POOL / Путин поздравил Обаму с Новым годом, несмотря на санкции

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в США.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вопреки распространенной практике, Россия не станет в ответ высылать американских дипломатов. По словам главы российского государства, Москва не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии.

"Вопрос в том, что, к сожалению, эта администрация, уходящая администрация, она даже не на неправильной стороне истории, она просто на дне", — заявила Захарова.

Сколько дипломатов покинет США

Захарова уточнила: общее число россиян, которые должны будут покинуть США в связи с решением Вашингтона выслать дипломатов РФ, составляет 96 человек.

"На самом деле речь идет не только о дипломатах, но и о членах их семей. Это 96 человек, включая детей школьного и дошкольного возраста", — заявила она.

По словам Захаровой, в "черный список" попали и те, кто работает в США только дав месяца. "Согласно тем данным, которые послужили основой для принятия администрацией такого решения — это данные спецслужб, якобы российские дипломаты участвовали в некой работе по срыву проведения выборов президента США, в качестве дат указываются 2015 год и весна 2016 года", — сообщила дипломат.



© REUTERS James Lawler Duggan Изгнание: 35 российских дипломатов должны покинуть США за 72 часа

"Я хотела бы отметить, что в список дипломатов и сотрудников дипломатических миссий РФ на территории США попали люди, которые работают в Америке буквально 2 месяца, каким образом технологическим способом они могли задействованы в подрыве американских выборов, о чем говорят спецслужбы, указывая в качестве даты 2015 и весну 2016 года, просто вообще непонятно", — заявила она.

Она подчеркнула, что информация о закрытии в Москве англо-американской школы в ответ на очередные санкции США против РФ не соответствует действительности.

Неумное решение США

В российском МИД выразили надежду, что высылка из США дипломатов — это последнее неумное решение уходящей администрации Штатов.

"Хочется надеяться, что это последнее, что сделала нынешняя администрация для ухудшения двусторонних отношений. Последнее странное, неумное решение, которое направлено против людей, против их человеческих радостей против того, что объединяет людей по всему миру",- сказала дипломат.

"Конечно, огромные вопросы возникли и с тем, как с точки зрения администрации США российские дипломаты должны были бы покинуть их территорию. Ведь, как мы прекрасно знаем, предновогодние дни купить билеты невозможно, тем более что прямые рейсы из Вашингтона в Москву начинаются только со 2 января. Российским дипломатам предписано покинуть территорию США до конца дня 1 января", — сказала она.



© AP/ Andrew Harnik За 3 недели до ухода: Обама ввел санкции и высылает дипломатов РФ

"Особую озабоченность вызывает то, что дети, школьники, которые также должны уехать со своими родителями, вырываются из учебного процесса и должны будут приехать в РФ и в кратчайшие сроки восстановиться в учебном процессе. Об этом, конечно, никто в Вашингтоне не подумал. Страшно представить, если все-таки об этом подумали и решили все-таки сделать так, чтобы максимально осложнить жизнь нашим дипломатам и их семьям", — сказала Захарова.

Месть Вашингтона

Официальный представитель МИД РФ уверена, что последние действия Вашингтона — своеобразная месть за провал его внешней политики. По словам Захаровой, очень символично, что они совпали с объявлением о начале перемирия в Сирии.

"Очень символично то, что произошло 29 декабря в мире. В Москве было объявлено о перемирии в Сирии, долгожданном, к которому мы шли — шли дипломаты, военные, объединив усилия, пытаясь найти точки соприкосновения с нашими партнерами. Это было так сложно. И столько испытаний пришлось на российское внешнеполитическое и оборонное ведомства. 29 декабря, в этот же день, Вашингтон тоже сделал объявление о высылке российских дипломатов — своеобразная месть за провал своей внешней политики. Я думаю, что это очень символично", — сказала дипломат.

По ее прогнозу, "это будет вписано в учебники по международным отношениям".

Интересы дипломатов США

"Понимая, что дипломатия основана на зеркальных ответных мерах и шагах, мы приняли во внимание со всей серьезностью и со всей серьезностью рассмотрели вопрос о том, как будут себя чувствовать и ощущать наши американские коллеги, их семьи. И, самое главное, их дети, которые сейчас готовятся к Новому году и у которых сейчас рождественские каникулы, как они будут вырваны из учебного процесса и как им нужно будет тоже в 72 часа собрать все вещи и отправиться на родину таким вот образом, приняли такое решение", — заключила Захарова.