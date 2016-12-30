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Обзор важнейших событий 30 декабря 2016 года
30.12.2016 22:30 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 30 декабря. Подарок, который Александр Лукашенко хотел бы получить в новом году, — средняя зарплата по стране в 500 долларов. Об этом он заявил во время посещения Николаевщинского дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов в Столбцовском районе Минской области. "Это был бы для меня подарок, я об этом мечтаю", — сказал официальный лидер. По словам Лукашенко, для достижения такой цели предстоит приложить колоссальные, неимоверные усилия. "Кто в это не верит, я сожалею. Кто призван это сделать, но не хочет, — с ними мы расстанемся. Чего бы нам это ни стоило, мы будем идти к этой цели", — сказал он. Распоряжение довести средний заработок по стране в 2017 году до 500 долларов США в эквиваленте Лукашенко делал и ранее. В частности 17 ноября на пресс-конференции для российских региональных СМИ он сказал: "В 2017 году — умереть, но надо выйти на 500 долларов. <…> Я буду делать все для того, чтобы мы вышли на 500".
Александр Лукашенко считает, что бизнесмены должны активнее участвовать в благотворительности. "Когда ты богатый человек, когда у тебя минимум миллион долларов в год дохода, почему ты не можешь заниматься этой благотворительностью (понятно, и налоги заплатил и прочее)?" — сказал он в ходе посещения Николаевщинского дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов. Лукашенко отметил положительный зарубежный опыт в этом направлении и поручил "проработать соответствующее направление и в Беларуси". Он подчеркнул, что помощь старикам и детям должна быть постоянной, а не эпизодической, по каким-то отдельным поводам или праздникам: "Чтобы был какой-то фонд. Вплоть до того, что они пусть сами контролируют этот фонд. Но надо подумать, как это сделать".
Дело бывшего студента первого курса МИТСО, напавшего на людей в ТЦ "Новая Европа", поступило для рассмотрения в Минский городской суд, сообщила БелаПАН помощник председателя суда Анастасия Шильвян. Материалы в Мингорсуд 29 декабря направила Генеральная прокуратура. "Изучение уголовного дела показало, что предварительное расследование проведено полно и объективно. Действия обвиняемого квалифицированы правильно. Оснований для отмены или изменения меры пресечения в виде заключения под стражу не установлено", — говорится в сообщении главного надзорного органа страны. 17-летнему Владиславу Казакевичу предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) УК.
Стало известно, что 5 января в суде Ленинского района Минска состоится рассмотрение административных дел в отношении председателя Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько и сопредседателя оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца. Как сообщили БелаПАН политики, их обвиняют по ч. 3 ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (повторное в течение одного года нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия) за участие 20 декабря в акции в поддержку телеканала "Белсат" возле Администрации президента в Минске.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 30 декабря. Подарок, который Александр Лукашенко хотел бы получить в новом году, — средняя зарплата по стране в 500 долларов. Об этом он заявил во время...
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