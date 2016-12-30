Нефтегазовая война, ухудшение отношений с Россией и улучшение с Западом, кризис, отсутствие реформ и возможная отмена смертной казни — эксперты подвели для БДГ итоги уходящего 2016 года.

Нефтегазовая война, кризис и выборы

«Первая самый важный процесс года — нефтегазовая война между Россией и Беларусью. Она тянулась фактически весь год и не завершилась», — прокомментировал итоги года БДГ политолог Валерий Карбалевич.

Второй самый важный процесс, по словам эксперта, — это кризис белорусской социальной модели. «Даже белорусские властные элиты признали, что этот кризис вызван не внешними, а внутренними причинами. Отсюда возник спор насчет реформ, и Лукашенко целый год спорил с реформаторами, доказывая, что изменения не нужны», — объяснил Карбалевич.

Третий процесс — выборы. «Как бы к ним не относились, это была политическая кампания. В ней участвовала в том числе и оппозиция, пусть и пассивно принимало участие и общество», — добавил эксперт.

Карбалевич считает, что Беларусь завершает год в целом негативно. «По всем направлениям год заканчивается негативно. Хотя внешняя политика была позитивной: нормализация отношений с Западом, Турцией, Китаем. Но это никак не конвертировалось в экономические дивиденды: ухудшились отношения с Россией, была разрушена концепция социального государства, зафиксировано падение доверия к властям, пассивные негативные настроения населения», — заключил политолог.

Отмена санкций, ухудшение отношений с Россией

«Особенных событий для белорусской внешней политики в 2016 году не было. Формально таким может считаться отмена санкций в феврале, сохранилась тенденция на улучшение отношений с Западом и ухудшения с Россией», — сказал БДГ политолог-международник Андрей Федоров.

По его мнению, тенденция ухудшения отношений с Россией была сразу на нескольких фронтах.

«Изменения в этом году могут привести к каким-то изменениям в будущем», — считает эксперт.

По его словам, появились разговоры о смене белорусского режима Москвой. «Не уверен, что это произойдет. Но ухудшение отношений с Россией может иметь для белорусских властей неприятные последствия: Москва будет постепенно поджимать официальный Минск», — считает эксперт.

Многое, по его словам, будет зависеть от отношения России с Западом и, прежде всего, с США: если отношения с США резко ухудшатся, Москва будет нажимать, чтобы Минск стал настоящим союзником, а если отношения улучшатся, и Трамп отдаст бывший СССР в сферу влияния, Россия также припомнит руководству Беларуси 2016 год.

«На западном направлении — позитив, на восточном — негатив, который кажется небезопасным», — заключил Андрей Федоров.

Нефтегазовый конфликт, отмена санкций и снова зарплата по 500

«Самое показательное и характерное событие — нефтегазовый конфликт, который растянулся на весь год. Это не просто очередное противоречие — оно отражает конфликтный характер отношений между Беларусью и Россией», — подвел результаты года для БДГ политический обозреватель Александр Класковский.

По его мнению, конфликт распространился и на поставки продовольствия, вылился в информационную войну. «Россия становится скупой на дотации, Лукашенко хочет сохранить льготы, но не хочет внешнего контроля над своей политикой», — подчеркнул Класковский.

Эксперт считает, что нефтегазовый конфликт «утрясут, найдут компромисс, но общий конфликт сохранится».

Вторая тенденция, о которой сказал эксперт, это отмена в феврале санкций ЕС. «Это тренд со знаком плюс. Весь год наблюдалась активность в контактах между белорусскими властями и ЕС. Европа сменила кнут на пряник, так как хочет сделать Беларусь предсказуемым партнером, а, возможно, и буфером на пути Российской Федерации. Российская угроза представляется там более опасной, чем достаточно предсказуемая белорусская автократия», — добавил Класковский.

Третья тенденция, по словам политического обозревателя, в ноябре Лукашенко поставил задачу вновь достичь зарплаты в 500 долларов. «Официальный лидер несколько раз повторил, что он не шутит. А в ситуации, когда экономика находится в рецессии, подобное требование указывает на опасность накачки экономики пустыми деньгами», — добавил эксперт.

«Плюсом остается то, что вопреки всем тревожным фактам Беларусь остается независимым государством, это управляемая страна, ей просто нужны реформы», — пояснил Класковский.

По его словам, «однозначно, Беларусь 2016 год заканчивает с плюсом, в актив можно записать потепление отношений с Европой, ведь чем ближе Беларусь к Европе, тем больше шансов сохранить ее независимость, но отсутствие реформ ставит под угрозу будущее страны».

«2017 год мыслящие белорусы встречают с тревогой», — заключил Класковский.

Потепление отношений с Западом, отсутствие реформ, возможная отмена смертной казни

«Потепление отношений официального Минска с Западом меняет условия на белорусской политической сцене. В качестве положительных последствий – расширение дозволенного в рамках информационной работы разных политических сил, появление двух мандатов непровластных депутатов в Палате представителей», — сказал БДГ политический обозреватель Павлюк Быковский. Именно в этом он видит первую главную тенденцию уходящего года.

При этом, добавил он, «правящий режим безраздельно контролирует избирательный процесс (оппозиции практически нет в избиркомах), а западные друзья белорусской демократии под страхом появления путинских танков в Минске вместо поддержки демсил сделали ставку на сохранение стабильности в Беларуси».

«Спикер польского сената Станислав Карчевский в декабре 2016 года охарактеризовал Александра Лукашенко не «последним диктатором в Европе» а «очень теплым человеком»», — напомнил эксперт, добавив, что эта тенденция стала причиной сокращения финансирования телеканала «Белсат» и фактического закрытия программы «Калиновского», которая работала для белорусских репрессированных студентов.

Вторая тенденция — в обществе нет причин для смены курса государства (об этом заявил по итогам прошедших в сентябре 2016 года парламентских выборов президент Беларуси Александр Лукашенко).

«Правящий режим столкнулся с серьезными вызовами в экономической сфере, а Россия, как основной донор — ограничена в свободных ресурсах и при этом оказывает давление на Беларусь для получения своей военно-политической выгоды. Белорусские власти вместо решения проблем «прячутся от них под одеяло». Промышленные гиганты работают не полную рабочую неделю, правящий режим пытается обложить данью «тунеядцев», но прямо отказывается от реформ. Оппозиция в происходящем видит угрозу суверенитету Беларуси», — описал тенденцию Быковский.

Кроме того (третья тенденция), официальный Минск возобновил диалог с Советом Европы относительно возможности отмены смертной казни.

«После заключения Конституционного суда о временном характере высшей меры наказания в белорусском законодательстве Беларусь уже 12 лет стоит на пороге введения моратория на смертную казнь. Для принятия решения требуется политическая воля президента. В случае положительного решения вопроса официальный Минск снимает главное препятствие для полномасштабной нормализации отношений с Европой», — отметил эксперт.

«Некоторое расширение территории свободы внутри страны и процесс нормализации отношений ее с Западом можно оценивать как положительный итог года», — заключил Павлюк Быковский.