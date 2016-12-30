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Путин — Лукашенко: 2016 год подтвердил непреходящую ценность российско-белорусской дружбы
31.12.2016 10:39 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 31 декабря. 2016 год подтвердил непреходящую ценность российско-белорусской дружбы и продемонстрировал успешное решение актуальных вопросов двусторонней повестки дня и строительства Союзного государства, несмотря на сложную международную обстановку. Об этом говорится в новогоднем и рождественском послании президента России Владимира Путина на имя Александра Лукашенко, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин выразил надежду на продолжение совместной работы "по наращиванию всего комплекса российско-белорусских партнерских связей, по продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов и обеспечению стабильности и безопасности на евразийском пространстве".
2016 год ознаменовался напряженностью в белорусско-российских отношениях. В частности, до сих пор не урегулирован спор вокруг цен на газ, Россельхознадзор регулярно предъявляет претензии к качеству белорусского продовольствия. В конце декабря Лукашенко не прибыл в Санкт-Петербург на подписание Таможенного кодекса ЕАЭС.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 31 декабря. 2016 год подтвердил непреходящую ценность российско-белорусской дружбы и продемонстрировал успешное решение актуальных вопросов двусторонней...
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