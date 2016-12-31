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Председательство в ЕС на полгода перешло к Мальте

01.01.2017 09:30 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 1 января. С 1 января председательство в Евросоюзе на ближайшие полгода перешло от Словакии к Мальте.

Среди приоритетов Мальты на период ее председательства в ЕС названы миграция, беженцы, реформирование Единой европейской системы предоставления убежища, общий европейский рынок, безопасность и социальная интеграция, морские вопросы, южные и восточные соседи Евросоюза.

"Безопасность и процветание Европы взаимосвязаны с нашими соседями, — говорится на сайте мальтийского председательства. — Страны, граничащие с южным Средиземноморьем, сталкиваются с серьезными проблемами, включая вооруженные конфликты, терроризм, политическую нестабильность. Зная о потенциальных последствиях нестабильности за пределами Европы, мальтийское председательство будет уделять основное внимание участию ЕС в стабилизации наших соседей".

Особое внимание Мальта намерена уделять стабилизации Ливии, поддержке международных усилий по возобновлению мирного процесса между Израилем и Палестиной, переходу к демократии в Тунисе и урегулированию конфликта в Сирии.

Мальта также подчеркивает важность сохранения взаимодействия со странами Восточного партнерства (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина). При этом он отмечает необходимость поддержки Украины и обеспечения сотрудничества с Россией в вопросах международного и регионального значения.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 1 января. С 1 января председательство в Евросоюзе на ближайшие полгода перешло от Словакии к Мальте. Среди приоритетов Мальты на период ее председательства...

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