|
Председательство в ЕС на полгода перешло к Мальте
01.01.2017 09:30 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 1 января. С 1 января председательство в Евросоюзе на ближайшие полгода перешло от Словакии к Мальте.
Среди приоритетов Мальты на период ее председательства в ЕС названы миграция, беженцы, реформирование Единой европейской системы предоставления убежища, общий европейский рынок, безопасность и социальная интеграция, морские вопросы, южные и восточные соседи Евросоюза.
"Безопасность и процветание Европы взаимосвязаны с нашими соседями, — говорится на
Особое внимание Мальта намерена уделять стабилизации Ливии, поддержке международных усилий по возобновлению мирного процесса между Израилем и Палестиной, переходу к демократии в Тунисе и урегулированию конфликта в Сирии.
Мальта также подчеркивает важность сохранения взаимодействия со странами Восточного партнерства (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина). При этом он отмечает необходимость поддержки Украины и обеспечения сотрудничества с Россией в вопросах международного и регионального значения.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 1 января. С 1 января председательство в Евросоюзе на ближайшие полгода перешло от Словакии к Мальте. Среди приоритетов Мальты на период ее председательства...
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии