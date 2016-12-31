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В должность генсекретаря ООН вступил португалец Антониу Гутерриш
01.01.2017 09:00 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 1 января. 1 января 2017 года вступил в должность девятый генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Португалия). На этом посту он сменил Пан Ги Муна (Южная Корея), который возглавлял организацию два срока — в течение 10 лет.
"Генеральный секретарь, который был непосредственным свидетелем страданий самых обездоленных людей на нашей планете (в лагерях беженцев и зонах боевых действий), преисполнен решимости сделать центральным элементом своей работы защиту достоинства человеческой личности и заниматься мирным посредничеством, наведением мостов и поощрением реформ и инноваций", — говорится в сообщении пресс-службы представительства ООН в Беларуси.
До своего избрания на пост генсекретаря Гутерриш с июня 2005 года по декабрь 2015 года занимал должность верховного комиссара ООН по делам беженцев, а до этого — более 20 лет проработал в правительстве и на государственной службе. В 1995—2002 годах Гутерриш занимал пост премьер-министра Португалии.
В качестве председателя Европейского совета в начале 2000 года он сыграл ведущую роль в принятии Лиссабонской программы роста и занятости, а также был сопредседателем первого саммита Европейского союза и Африки, отмечает пресс-служба представительства ООН в Беларуси.
Антониу Гутерриш родился в 1949 году в Лиссабоне, окончил Высший технический институт по специальности "инженерное дело". Свободно владеет португальским, английским, испанским и французским языками. Женат на Катарине ди Алмейда Ваш Пинту, занимающей пост заместителя мэра Лиссабона по вопросам культуры, имеет двоих родных детей, одного приемного сына и трех внуков.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 1 января. 1 января 2017 года вступил в должность девятый генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Португалия). На этом посту он сменил Пан Ги Муна (Южная...
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