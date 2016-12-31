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Лукашенко: Беларусь стала заложницей ситуации у традиционных экономических партнеров

01.01.2017 00:24 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 1 января. "Суверенная и независимая Беларусь оказалась в эпицентре мировых геополитических и экономических событий. Мы живем в открытой стране и прежде всего поэтому стали заложниками той экономической ситуации, которая сложилась у наших традиционных экономических партнеров", — заявил Александр Лукашенко в новогоднем обращении к белорусскому народу.

По его словам, сохранить Беларусь островком стабильности и спокойствия было непросто. "Но мы это сделали, обеспечив мир и безопасность граждан. Наши соседи, друзья, братские народы должны знать, что с белорусской земли никогда не будет агрессии и угроз. В то же время мы, люди в погонах, знаем: порох надо держать сухим. Оборона Отечества — наш священный долг", — отметил официальный лидер.

Особого признания, сказал он, Беларусь удостоилась, став площадкой миролюбивых инициатив. "У нас взвешенная международная и выверенная внутренняя политика, — считает Лукашенко. — Постоянное внимание уделяем укреплению единства народа, недопущению экстремистских проявлений, разжигания вражды на национальной и религиозной почве. Политические кампании уходящего года показали гражданскую зрелость и культуру наших людей".

"С каждым годом Беларусь приобретает все более современный европейский облик", — заявил он. 2017 год "должен стать переломным и дать мощный импульс для развития страны".

"Ставку сделаем на создание новых производств и рабочих мест, активизацию бизнеса. Важную роль мы отводим отечественной науке. Приоритет для нас – инновационный путь. Наступающий Год науки должен пройти под знаком обновления страны и открытий во всех областях жизнедеятельности… Реализация этого курса позволит нам обеспечить людей работой, достойной зарплатой. Уровень жизни народа должен быть гораздо выше, чем сегодня. Достичь этого непросто. Однако, чего бы нам ни стоило, мы уже в наступающем году существенно повысим доходы граждан", — сказал Лукашенко, не упомянув в этот раз о своем требовании увеличить среднюю зарплату до 500 долларов США.

Официальный лидер, отметив, что в 2016 году впервые с момента обретения независимости достигнут естественный прирост населения, обратился к "нашим дорогим женщинам": "Рожайте и знайте: как бы ни было сложно, мы сохраним поддержку семей, воспитывающих детей: предоставление материнского капитала, пособий, а также обеспечение жильем многодетных семей".
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 1 января. "Суверенная и независимая Беларусь оказалась в эпицентре мировых геополитических и экономических событий. Мы живем в открытой стране и прежде...

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