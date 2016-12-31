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Александр Лукашенко направил Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнование в связи с терактом в Стамбуле

01.01.2017 15:31 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 1 января. Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, родным и близким погибших в результате теракта в Стамбуле, сообщила пресс-служба белорусского руководителя.

В результате вооруженного нападения на клуб Reina в новогоднюю ночь в Стамбуле погибли 39 человек, в том числе как минимум 16 иностранцев. Генеральное консульство Беларуси в Стамбуле проверяет, есть ли среди пострадавших белорусские граждане.

МИД Беларуси "решительно осудил все проявления терроризма и подтвердил солидарность с дружественным народом Турции".
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 1 января. Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, родным и близким погибших в результате теракта в Стамбуле,...

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