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Лукашенко: теракт в Стамбуле требует решительной реакции

01.01.2017 18:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 янв — Sputnik. Теракт в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь требует решительной и солидарной реакции, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко: теракт в Стамбуле требует решительной реакции
© REUTERS UMIT BEKTAS
Минск осудил теракт в Стамбуле 1 января

В ночь на 1 января террорист вошел в один из самых известных в Стамбуле молодежных клубов Reina в культурном и историческом районе Ортакей в центре города, где расположены часто посещаемые иностранцами рестораны и ночные клубы. По свидетельству очевидцев, нападавший прошел внутрь помещения, стреляя в окружающих, в том числе и в охрану. Всего в клубе находилось около 700 человек. После беспорядочной стрельбы, которая продолжалась в течение семи минут, преступник снял с себя костюм Санта-Клауса и покинул место совершения преступления. Жертвами нападения стали 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.

"Убийство людей и запугивание общества не могут быть средством достижения никаких целей. То, что произошло в Стамбуле, подтверждает — в цивилизованном обществе нет места радикальным группировкам и их идеологии. Такие преступления требуют решительной и солидарной реакции", — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что новость о нападении потрясла белорусов. "Шокируют цинизм и жестокость совершенного преступления", — говорится в соболезновании.

Он заверил, что Беларусь была и остается вместе с Турцией в деле борьбы с терроризмом. 

Турецкому народу и президенту страны Реджепу Эрдогану продолжают приходить соболезнования от мировых лидеров. В частности, Владимир Путин заметил, что в борьбе с терроризмом Россия была и остается надежным партнером Анкары. Он передал слова сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Глава Римско-католической церкви Папа Франциск заявил, что опечален случившимся. Он заверил, что молится за всех пострадавшем в этом теракте, и выразил свою поддержку всем "людям доброй воли", которые борются с терроризмом.    

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Глава государства направил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, родным и близким погибших в результате теракта в Стамбуле.

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Александр Лукашенко направил Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнование в связи с терактом в Стамбуле
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