МИНСК, 1 янв — Sputnik. Теракт в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь требует решительной и солидарной реакции, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.



© REUTERS UMIT BEKTAS Минск осудил теракт в Стамбуле 1 января

В ночь на 1 января террорист вошел в один из самых известных в Стамбуле молодежных клубов Reina в культурном и историческом районе Ортакей в центре города, где расположены часто посещаемые иностранцами рестораны и ночные клубы. По свидетельству очевидцев, нападавший прошел внутрь помещения, стреляя в окружающих, в том числе и в охрану. Всего в клубе находилось около 700 человек. После беспорядочной стрельбы, которая продолжалась в течение семи минут, преступник снял с себя костюм Санта-Клауса и покинул место совершения преступления. Жертвами нападения стали 39 человек (включая 16 иностранцев) , 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.

"Убийство людей и запугивание общества не могут быть средством достижения никаких целей. То, что произошло в Стамбуле, подтверждает — в цивилизованном обществе нет места радикальным группировкам и их идеологии. Такие преступления требуют решительной и солидарной реакции", — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что новость о нападении потрясла белорусов. "Шокируют цинизм и жестокость совершенного преступления", — говорится в соболезновании.

Он заверил, что Беларусь была и остается вместе с Турцией в деле борьбы с терроризмом.

Турецкому народу и президенту страны Реджепу Эрдогану продолжают приходить соболезнования от мировых лидеров. В частности, Владимир Путин заметил, что в борьбе с терроризмом Россия была и остается надежным партнером Анкары. Он передал слова сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Глава Римско-католической церкви Папа Франциск заявил, что опечален случившимся. Он заверил, что молится за всех пострадавшем в этом теракте, и выразил свою поддержку всем "людям доброй воли", которые борются с терроризмом.