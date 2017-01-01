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Исполняющим обязанности генсека ОДКБ стал Валерий Семериков
01.01.2017 19:56 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 1 января. Срок полномочий Николая Бордюжи на посту генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности истек 31 декабря.
Как сообщает пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов, эта процедура предусмотрена Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ "О Генеральном секретаре Организации Договора о коллективной безопасности" от 21 декабря 2015 года.
Исполнение обязанностей генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2017 года возложено на заместителя генсека Валерия Семерикова.
Николай Бордюжа родился 20 октября 1949 года в Орле. Российский военный и государственный деятель. Генерал-полковник. Возглавлял Федеральную пограничную службу РФ, Государственный таможенный комитет РФ, был главой Администрации президента России. В должности генерального секретаря ОДКБ – с 2003 года.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 1 января. Срок полномочий Николая Бордюжи на посту генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности истек 31 декабря. Как сообщает...
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