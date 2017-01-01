В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Апостольский нунций: Прежде чем папа приедет в Беларусь, важно убедиться, что его визит воспримут положительно "Визит папы — явление, которое должно приумножать любовь, гармонию, мир, все самое положительное, что может прочувствовать абсолютно каждый человек в этой...

"Визит папы — явление, которое должно приумножать любовь, гармонию, мир, все самое положительное, что может прочувствовать абсолютно каждый человек в этой стране — не только католики, но и все другие христиане, мусульмане, атеисты и так далее, — подчеркнул дипломат. — Это должно быть явлением, укрепляющим человеческое братство, но не должно быть чем-то, что может разделить людей, из-за чего могут возникнуть конфликты и распри". "Я знаю, что между людьми разной веры в Беларуси исторически царил мир и гармония. Но папа, если он посетит Беларусь, приедет не просто как частное лицо или епископ Рима. Он является главой государства, субъектом международного права, поэтому его визит в какую бы то ни было страну мира имеет международный контекст", — сказал Габор Пинтер. Лишь после того как будет улажен этот вопрос, можно будет переходить к техническим деталям организации визита, добавил глава дипмиссии Святого престола. "Как я уже заявлял, для меня этот визит является приоритетной задачей, — подчеркнул он. — Я знаю, насколько важно это событие для страны, католического костела, белорусов в целом и даже для всего Восточно-Европейского региона. Для меня приоритетно сделать все, что в моих силах, чтобы этот визит состоялся. Мы работаем над этим вопросом вместе с белорусским правительством и ведомствами Ватикана". Архиепископ Пинтер рассказал, что ему уже доводилось заниматься организацией приема понтифика. "Я был в Париже, когда папа Бенедикт должен был приехать во Францию, у меня есть опыт в этом, надо сказать, нелегком деле, которое технически занимает не менее полугода. Но меня не пугает эта перспектива, я рад ей", — заверил он. Последний раз Габор Пинтер встречался с папой Франциском в начале августа 2016 года, за две недели до своего приезда в Беларусь, они много говорили о Беларуси. "Папа напомнил о своей встрече с белорусским президентом и всех тех вопросах, которые они тогда обсуждали. Папа говорил мне о своей особой любви к католическому костелу в Беларуси. Он очень хорошо знает, что белорусские католики в прошлом многое пережили. Мы говорили с ним о том, какие искренние в Беларуси верующие. Понтифик с большой радостью отозвался о той активности, которую проявляет костел в Беларуси, а также о хороших отношениях между католическим костелом и православной церковью в этой стране", — сказал дипломат. Полную версию интервью с Габором Пинтером публикует интернет-газета БелаПАН