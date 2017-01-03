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Трамп выступит в Нью-Йорке на следующий день после прощания Обамы
04.01.2017 09:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв — Sputnik. Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что проведет пресс-конференцию в Нью-Йорке 11 января, об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
"Я проведу общую пресс-конференцию 11 января в Нью-Йорке", — говорится в сообщении Трампа.
В минувшее воскресенье действующий президент США Барак Обама заявил, что выступит 10 января с прощальной речью в Чикаго.
Инаугурация Трампа состоится 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне. Предполагается, что торжественное мероприятие посетят несколько миллионов человек.
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За день до пресс-конференции Трампа в Нью-Йорке с прощальной речью в Чикаго выступит Обама.
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