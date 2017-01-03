В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Литва назначит спецпосла по вопросам Белорусской АЭС Представитель по связям с общественностью министра иностранных дел Линаса Линкявичюса Кястутис Вашкялявичюс сообщил, что дипломат будет назначен на этой неделе,...

Представитель по связям с общественностью министра иностранных дел Линаса Линкявичюса Кястутис Вашкялявичюс сообщил, что дипломат будет назначен на этой неделе, передает . Пока указ не подписан, его фамилия не разглашается. Три министра также подписали письма высокопоставленным представителям Еврокомиссии и директору Международного агентства по атомной энергетике, в которых обращают внимание на уже шестой по счету инцидент, связанный со строительством АЭС в Островце (Гродненская область). Министры просят обеспечить контроль этих организаций над реализацией белорусского проекта. Литва в письмах выражает убежденность в том, что Беларусь продолжит небезопасное развитие АЭС, которая будет находиться в 50 км от Вильнюса, а если проект и далее будет реализовываться без соблюдения международных требований безопасности, то он будет представлять угрозу для безопасности всего региона. Как сообщал БелаПАН, вечером 28 декабря на строительную площадку атомной станции доставили новый корпус реактора для АЭС. Однако незадолго до прибытия с ним произошел инцидент. По информации администрации БелАЭС, 26 декабря во время маневрирования на станции Славное случилось "незначительное касание защитного металлического транспортного кожуха перевозимого сверхнегабаритного груза об опору контактной сети". При этом повреждений на самом корпусе реактора не выявили. Министерство иностранных дел Литвы 29 декабря вручило белорусскому послу Александру Королю ноту с просьбой в срочном порядке предоставить полную информацию о происшествии с новым корпусом реактора для БелАЭС. Литовская сторона выразила "огромную озабоченность в связи с повторением инцидентов на АЭС", о которых становится известно не из официальных источников, а из СМИ. Литовское внешнеполитическое ведомство попросило ответственных лиц в Беларуси "тщательным образом расследовать инцидент и проинформировать Литву, соседние государства и МАГАТЭ о результатах расследования". МИД Литвы также вновь потребовал от Беларуси срочно провести SEED-миссию МАГАТЭ по оценке выбора площадки строительства. С первым реакторным корпусом для БелАЭС, который доставили в конце 2016 года, также произошел инцидент. 10 июля на стройплощадке станции во время пробной тренировочной установки 330-тонный агрегат сорвался и упал. По требованию белорусской стороны Россия согласилась его заменить. Белорусская АЭС строится при участии России под Островцом в Гродненской области. Она будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2.400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения.