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Литва назначит спецпосла по вопросам БелАЭС в Беларуси
04.01.2017 11:28 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв — Sputnik. Литва назначит специального посла для координации действий ведомств по вопросам строящейся в Островце (Гродненская область Беларуси) атомной станции, сообщает
О планах по назначению специального посла было заявлено во вторник на встрече литовских министров иностранных дел, окружающей среды и энергетики.
© Sputnik/ Василий Семашко
Как сообщил представитель по связям с общественностью министра иностранных дел Линаса Линкявичюса Кястутис Вашкялявичюс, дипломат будет назначен на этой неделе. Пока указ о назначении не подписан, его фамилия не разглашается.
Глава МИД Литвы, министр энергетики и министр окружающей среды также подписали письма высокопоставленным представителям Еврокомиссии и директору Международного агентства по атомной энергетике. В этих письмах они обращают внимание на уже шестой по счету инцидент, связанный со строительством АЭС в Островце, и просят обеспечить контроль этих организаций над реализацией белорусского проекта.
Белорусская АЭС возводится при участии России рядом с Островцом в 50 километрах от Вильнюса. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020.
Литва еще в июне 2011 года обращалась с жалобой в комитет о несоблюдении Белорусью конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте при планировании строительства БелАЭС. Вильнюс также инициировал введение запрета на покупку странами Балтии и ЕС электроэнергии от БелАЭС.
Литва несколько раз выражала обеспокоенность в связи с инцидентами на строящейся в Беларуси атомной станции.
В свою очередь в Минске подчеркивают, что атомная электростанция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности и отмечают, что ее строительство ведется под четким контролем со стороны МАГАТЭ.
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Как ожидается, назначение будет сделано на следующей неделе. Министры иностранных дел, окружающей среды и энергетики также обратились с письмами в Еврокомиссию и...
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