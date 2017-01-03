МИНСК, 4 янв — Sputnik. Литва назначит специального посла для координации действий ведомств по вопросам строящейся в Островце (Гродненская область Беларуси) атомной станции, сообщает Sputnik Литва .

О планах по назначению специального посла было заявлено во вторник на встрече литовских министров иностранных дел, окружающей среды и энергетики.



© Sputnik/ Василий Семашко Вильнюс вручил послу Беларуси еще одну ноту по АЭС

Как сообщил представитель по связям с общественностью министра иностранных дел Линаса Линкявичюса Кястутис Вашкялявичюс, дипломат будет назначен на этой неделе. Пока указ о назначении не подписан, его фамилия не разглашается.

Глава МИД Литвы, министр энергетики и министр окружающей среды также подписали письма высокопоставленным представителям Еврокомиссии и директору Международного агентства по атомной энергетике. В этих письмах они обращают внимание на уже шестой по счету инцидент, связанный со строительством АЭС в Островце, и просят обеспечить контроль этих организаций над реализацией белорусского проекта.

Белорусская АЭС возводится при участии России рядом с Островцом в 50 километрах от Вильнюса. Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2400 МВт. Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2019 год, второго — на 2020.

Литва еще в июне 2011 года обращалась с жалобой в комитет о несоблюдении Белорусью конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте при планировании строительства БелАЭС. Вильнюс также инициировал введение запрета на покупку странами Балтии и ЕС электроэнергии от БелАЭС.

Литва несколько раз выражала обеспокоенность в связи с инцидентами на строящейся в Беларуси атомной станции.

В свою очередь в Минске подчеркивают, что атомная электростанция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности и отмечают, что ее строительство ведется под четким контролем со стороны МАГАТЭ.