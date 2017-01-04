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Трамп получит доступ к президентскому аккаунту Twitter 20 января
04.01.2017 21:02 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв — Sputnik. Аккаунт президента США в социальной сети в Twitter перейдет к избранному главе государства Дональду Трампу 20 января, заявил помощник и директор по социальным сетям в команде Трампа Дэн Скавино.
© REUTERS William Philpott
Инаугурация нового хозяина Белого дома состоится 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне. Предполагается, что торжественное мероприятие посетят несколько миллионов человек.
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Отмечается, что аккаунт Трампа в Twitter насчитывает порядка 18,5 миллионов подписчиков.
Лента сообщений, написанных 44-ым президентом страны Бараком Обамой, будет перенесена на новый аккаунт. Аналогичным образом будут переданы аккаунты первой леди США
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Аккаунт в Twitter, принадлежащий Трампу, гораздо популярнее страницы главы государства, которой он "завладеет" в день инаугурации.
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