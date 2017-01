МИНСК, 4 янв — Sputnik. Аккаунт президента США в социальной сети в Twitter перейдет к избранному главе государства Дональду Трампу 20 января, заявил помощник и директор по социальным сетям в команде Трампа Дэн Скавино.



© REUTERS William Philpott Трамп выступит в Нью-Йорке на следующий день после прощания Обамы

Инаугурация нового хозяина Белого дома состоится 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне. Предполагается, что торжественное мероприятие посетят несколько миллионов человек.

" @POTUS (аккаунт президента США — Sputnik) будет доступен для нашего 45-го президента США Дональда Трампа 20 января 2017 года. Аккаунт сохранит все 13 миллионов подписчиков и начнет работу без твитов на ленте сообщений", — говорится на приложенной к сообщению Скавино в Twitter фотографии.

Отмечается, что аккаунт Трампа в Twitter насчитывает порядка 18,5 миллионов подписчиков.

Лента сообщений, написанных 44-ым президентом страны Бараком Обамой, будет перенесена на новый аккаунт. Аналогичным образом будут переданы аккаунты первой леди США @FLOTUS ("First Lady of the United States"), аккаунт вице-президента США @VP ("Vice-President") и пресс-секретаря Белого дома @PressSec ("Press Secretary").