МИНСК, 5 янв — Sputnik. Повода для спекуляций вокруг принятия нового Таможенного кодекса Евразийского экономического союза нет, заявил журналистам в четверг официальный представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.



БелТА Лукашенко одобрил Таможенный кодекс ЕАЭС как основу для переговоров

Как ранее сообщал Sputnik Беларусь, президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС своим указом 31 декабря. Проект взят в качестве основы для переговоров, который будет проводить Государственный таможенный комитет Беларуси. Своим указом Лукашенко разрешил ГТП при необходимости вносить в кодекс изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера. Президент также поручил подписать договор в случае достижения договоренности в пределах проекта.

"Ряд СМИ не совсем корректно подал эту новость (о подписании президентом указа — Sputnik). Подписан не Таможенный кодекс, а указ о проведении переговоров", — сказал Мирончик. Он пояснил, что редакция пункта "о проведении переговоров" — устоявшаяся нормотворческая формулировка.По словам Мирончика, все принципиальные вопросы по проекту договора, как правило, согласовываются заранее, но до подписания в него могут вноситься коррективы.

Беларусь не присутствовала на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге, где был подписан Таможенный кодекс. Что стало поводом для публикаций в СМИ различных экспертных мнений о том, что президент Беларуси умышленно затягивает процедуру принятия этого документа, чтобы добиться для страны определенных экономических выгод.

Между тем, глава белорусского государства в конце минувшего года потребовал от правительства обеспечить соблюдение национальных интересов республики при принятии Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

"Этот документ должен быть абсолютно выверенным. И после его вступления в силу ни один гражданин Беларуси, и я в том числе, не должны задать вопрос правительству, которое прежде всего вырабатывало и согласовывало этот документ, что же мы имеем на самом деле и почему где-то стало хуже, чем было", — сказал президент.

Лукашенко подчеркнул, что каким бы Таможенный кодекс ни был компромиссным, "но ухудшать ту социально-экономическую ситуацию, которая существует в Беларуси, нам ни в коем случае нельзя".