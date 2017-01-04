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Минск не видит поводов для спекуляций о ТК ЕАЭС
05.01.2017 11:26 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв — Sputnik. Повода для спекуляций вокруг принятия нового Таможенного кодекса Евразийского экономического союза нет, заявил журналистам в четверг официальный представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
Как ранее сообщал Sputnik Беларусь, президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе
"Ряд СМИ не совсем корректно подал эту новость (о подписании президентом указа — Sputnik). Подписан не Таможенный кодекс, а указ о проведении переговоров", — сказал Мирончик. Он пояснил, что редакция пункта "о проведении переговоров" — устоявшаяся нормотворческая формулировка.По словам Мирончика, все принципиальные вопросы по проекту договора, как правило, согласовываются заранее, но до подписания в него могут вноситься коррективы.
Беларусь не присутствовала на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге, где был подписан Таможенный кодекс. Что стало поводом для публикаций в СМИ различных экспертных мнений о том, что президент Беларуси умышленно затягивает процедуру принятия этого документа, чтобы добиться для страны определенных экономических выгод.
Между тем, глава белорусского государства в конце минувшего года
"Этот документ должен быть абсолютно выверенным. И после его вступления в силу ни один гражданин Беларуси, и я в том числе, не должны задать вопрос правительству, которое прежде всего вырабатывало и согласовывало этот документ, что же мы имеем на самом деле и почему где-то стало хуже, чем было", — сказал президент.
Лукашенко подчеркнул, что каким бы Таможенный кодекс ни был компромиссным, "но ухудшать ту социально-экономическую ситуацию, которая существует в Беларуси, нам ни в коем случае нельзя".
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Решение Беларуси подписать не сам Таможенный кодекс, а указ о проведении переговоров по нему - нормальная практика, уверены в МИД.
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